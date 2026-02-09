燒死刺青店夫婦 判無期定讞

最高法院9日宣判屏東刺青店縱火案，判處凶手無期徒刑定讞。（本報資料照片）

屏東市男子許濸雄在民國112年因未預約紋身與刺青店黃姓老闆起爭執，竟到刺青店縱火，造成黃男夫妻雙亡，被羈押時還揚言「出獄要殺他全家、殺警察」，死者家屬請求法官判處許男死刑，但最高法院認為許男犯案時僅19歲，服刑矯治後有教化可能，依殺人罪判無期徒刑定讞。

判決指出，許男曾到黃男夫婦經營的刺青工作室紋身，112年10月27日，他未預約就直接到工作室，被黃男要求離去，雙方口角並發生肢體衝突。

許男心生不滿，10月29日凌晨，騎車到加油站購買汽油，再轉往五金百貨行買火柴後，到刺青工作室1樓朝大門外的2輛機車潑灑汽油並點火，隨即離開現場。

由於火勢瞬間延燒到工作室，黃男夫婦睡夢中驚醒，逃到住宅5樓後側房間，雖被消防人員救出，但兩人傷重，黃妻因一氧化碳中毒及大面積燒傷，於當天凌晨5時死亡，黃男則延至同年11月5日不治。

許男被羈押在屏東看守所時，還嗆說「我把他們殺光，有什麼錯啊！」、「警察、偵查隊，我都殺掉」、「我出去後就把他們全家都殺掉」。

一審屏東地院國民法官法庭審理後，認定許男羈押期間雖曾寫信表示懺悔，但實際上犯後毫無悔意，態度惡劣，且佯裝精神障礙欺騙精神鑑定，或博取國民法官同情求取減刑或輕判，審酌許男犯案時僅19歲，服刑矯治後未必全無社會復歸可能，判處無期徒刑。

檢察官認為許男惡性重大，量刑過輕，提上訴請求判死刑。二審高雄高分院仍判許男無期徒刑，案經上訴，遭最高法院駁回，全案確定。