燒死29人！北京「長峰醫院」大火一審宣判 院長等19人判6至2年

發生於2023年造成29人慘死的北京長峰醫院火災，該院法定代表人汪文杰等19人今一審宣判，分別被判處有期徒刑6年6個月至2年不等。

北京長峰醫院大樓被燒成焦黑廢墟。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，北京豐台法院指出，北京長峰醫院改造工程施工現場，出現多項嚴重違規行為，包括施工單位在同一空間內違規進行地面施工、門框安裝切割等交叉作業，導致塗裝材料易燃、易爆成分揮發，形成爆炸性氣體混合物，引發爆燃。

法院表示，事發後部分防火分隔未能發揮作用，固定消防設施失效，導致火勢迅速擴大，加上高樓層患者無法立即疏散轉移，最終釀成29人死亡、42人受傷慘劇。

這起慘絕人寰的火災發生於2023年4月18日中午12時57分，是近年來北京市死亡人數最多的火災之一，當時長峰醫院住院部東樓進行翻修，釀成火災，院方緊急疏散患者71人，但仍造成29人罹難，死者包括住院患者26人、患者家屬1人、護工1人、護理師1人。事發後包括汪文杰、長峰醫院院長王曉玲、施工業者王偉峰等20人被調查，其中19人被檢方批捕。

