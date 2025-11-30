燒毀半輩子記憶 受災長者身心創傷

在香港歷史上最致命的大火之一，宏福苑火災奪走了至少146 條人命，傷亡慘重。對於該區的長者居民而言，這場災難不僅摧毀了他們的家園，更讓他們失去了幾十年的回憶和日常。

昔日的家園被燒成焦黑空殼，許多在這裡住了幾十年的長者，至今仍陷於巨大的悲痛之中。受災民眾 ：「我在這裡住了40多年，雖然不多 ，但家裡還有一些值錢的東西，但現在我失去了一切，我把所有的錢都花在這棟房子上，現在它沒了。」

宏福苑內有36%的居民是65歲以上的長者。對他們而言，失去的不只是房子，更是人生的根基，包括幾十年的鄰里情誼、回憶與日常。如今，他們只能帶著僅存的物品，在臨時庇護中心等待安置。受災民眾：「我很傷心，但靠鎮靜藥我能睡2 3個小時。」

居民回憶，大火發生時沒有聽到火災警報，許多人只能靠拍門提醒鄰居。對行動不便或獨居的長者來說，逃生尤其困難。還有民眾看著與兒子的對話紀錄，卻遲遲等不到答覆。民眾 ：「我很傷心，我已經預計最壞的結果，如果他還活著，他應該會回覆我，或者打給緊急部門求救。」

宏福苑大火成為香港近80年來最致命的火災。奪走的不只是生命與家園，也讓無數長者失去長年累積的回憶、鄰里與安全感。面對未知的未來，他們仍在努力撐過這場重創。

