燒毀！三星S25+莫名過熱起火「官方找不到原因」 南韓網友：不只這次

南韓網友表示自己的S25+莫名起火，官方也找不到原因。（圖／翻攝自Samsung community）

南韓三星論壇近日出現一起Samsung Galaxy S25+手機自燃事件，引發消費者熱議。根據使用者「처으이잔아（Cheoeuijan-a）」於10月27日凌晨在Samsung官方論壇的發文顯示，使用者稱自己手持的S25+在「非充電狀態」下突然過熱，隨後發出「砰」的一聲後起火燃燒。使用者表示，他立即將手機丟到地上才避免更大火勢，之後送往三星服務中心檢測，但得到的答覆是「原因不明」。

網友發文稱自己的S25+莫名起火。（圖／翻攝自Samsung community）

貼文曝光後，部分網友留言認為此事「可能會上新聞」，但原PO回覆稱「已通報媒體，但新聞沒有刊出」。另外有多名網友則擔憂這可能是S25系列的共通問題，留言中甚至指出「在三星內部員工使用的S25機種也有爆炸案例」，部分人推測這與電池成本降低或新環保製程有關。

另一位名為「냐야아옹（Nyaya-aong）」的使用者也回覆稱「S25爆炸的新聞應該有好幾件」，並表示疑似已有4起類似案例。

網友聊到已有4起疑似案例發生。（圖／翻攝自Samsung community）

該事件留言區中，多位使用者對安全表達擔憂。「usb이상해（usb isanghae）」留言稱「簡直像拿著炸彈」，另一位用戶則寫下「我也拿著同樣的炸彈，該怎麼辦哈哈」。有網友以半開玩笑語氣說「希望能順利解決」，也有人嚴肅指出「原因不明？那就是你們電池的問題吧」。

原PO在後續更新中透露，自己手指被燒傷，但因使用防彈手機殼才避免嚴重損害，「如果用果凍殼就可怕了」。他並補充，已向三星申請退款並獲得退費。

網友慶幸自己不是使用普通的果凍套。（圖／翻攝自Samsung community）

網友表示已獲得三星官方的退款。（圖／翻攝自Samsung community）

網友表示退款條件中，包含放棄民事與刑事的究責。（圖／翻攝自Samsung community）

部分留言則懷疑事件真偽，有使用者留言提及「假Galaxy」、「與仿冒手機有關嗎？」等猜測，但多數人仍認為事件真實可信。論壇中有人指出「這不是第一次」，且S25系列可能存在潛在瑕疵。

目前三星官方尚未就此案例發出正式聲明。依論壇使用者回報，已有其他地區用戶聲稱遇到相似的過熱或電池異常狀況，讓S25系列的安全性再度成為焦點。

