燒毀！三星S25+莫名過熱起火「官方找不到原因」 南韓網友：不只這次
南韓三星論壇近日出現一起Samsung Galaxy S25+手機自燃事件，引發消費者熱議。根據使用者「처으이잔아（Cheoeuijan-a）」於10月27日凌晨在Samsung官方論壇的發文顯示，使用者稱自己手持的S25+在「非充電狀態」下突然過熱，隨後發出「砰」的一聲後起火燃燒。使用者表示，他立即將手機丟到地上才避免更大火勢，之後送往三星服務中心檢測，但得到的答覆是「原因不明」。
貼文曝光後，部分網友留言認為此事「可能會上新聞」，但原PO回覆稱「已通報媒體，但新聞沒有刊出」。另外有多名網友則擔憂這可能是S25系列的共通問題，留言中甚至指出「在三星內部員工使用的S25機種也有爆炸案例」，部分人推測這與電池成本降低或新環保製程有關。
另一位名為「냐야아옹（Nyaya-aong）」的使用者也回覆稱「S25爆炸的新聞應該有好幾件」，並表示疑似已有4起類似案例。
該事件留言區中，多位使用者對安全表達擔憂。「usb이상해（usb isanghae）」留言稱「簡直像拿著炸彈」，另一位用戶則寫下「我也拿著同樣的炸彈，該怎麼辦哈哈」。有網友以半開玩笑語氣說「希望能順利解決」，也有人嚴肅指出「原因不明？那就是你們電池的問題吧」。
原PO在後續更新中透露，自己手指被燒傷，但因使用防彈手機殼才避免嚴重損害，「如果用果凍殼就可怕了」。他並補充，已向三星申請退款並獲得退費。
部分留言則懷疑事件真偽，有使用者留言提及「假Galaxy」、「與仿冒手機有關嗎？」等猜測，但多數人仍認為事件真實可信。論壇中有人指出「這不是第一次」，且S25系列可能存在潛在瑕疵。
目前三星官方尚未就此案例發出正式聲明。依論壇使用者回報，已有其他地區用戶聲稱遇到相似的過熱或電池異常狀況，讓S25系列的安全性再度成為焦點。
看更多 CTWANT 文章
穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路
去沖繩旅遊注意！拿到「這面額日圓」別花掉 價值有望暴漲60倍
交往1個月喜當爸！男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」 連女友都已婚
其他人也在看
腦瘤竟是肺腺癌轉移 3專科聯手對抗惡性腫瘤
【健康醫療網／記者陳靖安報導】41歲的許先生，原從事文具業務，是家中主要經濟支柱；2022年6月某日突然出現右側肢體無力與抽搐，倒地不起。家人緊急送至彰化基督教醫院急診，經電腦斷層及核磁共振檢查，醫師發現腦部有約3.1公分腫瘤，進一步追蹤又在右下肺發現4公分腫塊，確診為肺腺癌合併腦轉移。 肺腺癌初期無明顯症狀 若出現症狀已屬晚期 彰化基督教醫院胸腔內科主任林聖皓醫師指出，肺腺癌在臨床上是具挑戰性的癌症類型之一，非吸菸者也可能罹患，而且肺腺癌細胞常潛藏於肺的周邊組織，初期沒有咳嗽或胸悶等典型症狀。一旦出現頭暈、咳嗽、胸悶或神經異常典型症狀時，往往已經是惡性腫瘤或轉移。 使用標靶藥物肺部腫瘤縮小 胸腔科聯手2專科切除腫瘤 許先生剛入院時，初步的基因檢測沒有發現使用的突變標靶，不過林聖皓醫師協助病人參與國家衛生研究院的臨床基因試驗，最終發現具EGFR exon 19 deletion突變，能申請第三代EGFR標靶藥物，使治療更具針對性與精準性。經過一段時間，影像追蹤顯示肺部腫瘤從原本的4公分縮小為2.8公分，控制成效顯著。 雖然藥物收到初步成效，但許先生仍出現神經症狀。所以胸腔科與神經外科孫健康醫療網 ・ 1 天前
爆偷吃王子！粿粿求「夫妻愛情永固」抽下籤慘成現況 神準廟宇網神到了
男星范姜彥豐公開指控，妻子粿粿（江瑋琳）與好友王子不倫，女方雖發文否認，不過王子道歉承認「超過了朋友間應有的界線」，如今粿粿昔日求到愛情下籤的片段被挖出，讓大票網友直呼，「神明的話都沒在聽」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
昔嫁3800億豪門尪！女團成員淡出演藝圈罕公開現身 「驚人近況」曝
本集由資深演員蘇炳憲與昔日偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」各自率隊出征，展開激烈的團體賽。今年60歲的蘇炳憲是節目開播以來年紀最大的參賽者，直言此行「不是來逞強，而是想證明且提倡全年齡都能運動」，並以「平安完賽」為目標。他的隊友包括章家瑄、楊皓崴與陳又榕，幾人因拍戲結緣，場上默契十足。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
碧潭溺殺8歲、10歲女兒 獨活媽失明扛家計！女兒吃麥當勞她吃剩的
中配簡女涉嫌在新北市碧潭溺死8歲、10歲女兒，自己卻上岸獨活，依家暴殺人罪起訴，北院今（30）日審理進入第三天。簡女至始至終都認罪，也自述丈夫白男在她左眼失明後，明顯態度轉為冷淡，她很害怕丈夫拋棄她；獨自承擔家庭經濟以及與公婆相處問題等壓力，案發當天早上與丈夫、公婆起爭執，在碧潭意圖帶2個女兒一起去天堂照顧。太報 ・ 1 天前
小米 Xiaomi 17 Ultra 棄用 2K 屏，改用 17 同款 1.5K 屏
文章來源：Qooah.com 近期博主 @智慧皮卡丘 爆料，表示小米17 Ultra 雖然沒有沿用 2K 屏，反用了小米17 Pro Max 同款的超級像素 1.5K 屏幕，為全 RGB 無損排列。 小米採用的超級像素技術主要是在排列方式與以往的 OLED 存在區別。通過全 RGB 像素獨立排布的方式，克服 OLED 領域高 ppi 與低良率的弊端，讓每一粒子像素都能精准發光。每粒像素都有獨立的紅、綠、藍三色子像素，不再需要借用相鄰子像素。 因為屏幕排列方式的不同，所以即使屏幕解像度沒有2K高，但子像素數量達到 938萬，基本與2K同一水準，觀感接近。 除此之外，小米還在屏幕中採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的 82.1 cd/A，讓顯示效果更均衡。 小米集團總裁盧偉冰稱，「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」，全新的技術開闢了全新的顯示技術路線。 超級像素技術是小米和國產供應鏈聯合開發的技術，代表著國產 OLED 屏幕技術以及相關產業鏈的全面突破，讓顯示效果正式進入無損新時代。 前段時間小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，推測會在農曆新年Qooah ・ 1 天前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech ・ 1 天前
畢卡索名畫離奇消失21天！警尋獲真相大傻眼
[NOWnews今日新聞]法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶劫案，8件珠寶遭竊賊盜走，同一天在西班牙也傳出畢卡索的畫作「吉他靜物」（Stilllifewithguitar）在運輸途中離奇消失，被懷疑也是藝術...今日新聞NOWNEWS ・ 5 天前
王子經紀公司「喜鵲娛樂」道歉了！聲明曝：會承擔
娛樂中心／綜合報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有其妻粿粿與王子的關鍵證據。消息曝光後引發大量關注與討論，更有不少網友開始猜測兩人偷吃時間點。對此，王子在IG認了越界之後，所屬經紀公司也發布聲明道歉，指出會承擔應有之責任。民視 ・ 1 天前
前女團主唱重返舞台！中信啦啦隊迎新成員珮含
前女團主唱重返舞台！中信啦啦隊迎新成員珮含EBC東森新聞 ・ 1 天前
AI影片神器Sora來了！OpenAI今宣布正式在台灣上線「可免費下載」
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導人工智慧巨擘OpenAI去年首度公開AI影片生成工具Sora，今年9月在北美推出獨立App後，下載量5天即突破百萬人次。如今OpenAI宣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿、王子爆偷情！簡廷芮「急列3聲明」切割了
娛樂中心／周孟漢報導中信啦啦隊前成員粿粿，29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領情。事件越演越烈，與王子、粿粿一同前往美國的「王子幫」成員簡廷芮也透過IG做出3點聲明，強調「本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知」。民視 ・ 1 小時前
隨時滿電反而傷手機？專家曝「3大充電雷區」
生活中心／杜子心報導不少人在手機用久後都會發現電量容易沒電，大部分的第一反應通常是認為電池老化需要換電池了。不過，日本媒體近期報導指出，鋰離子電池在長時間滿電或高溫狀態下，內部化學反應會加劇，不僅讓電池容量快速衰退，還可能導致手機發熱、卡頓，甚至增加安全風險。想讓手機多撐幾年、少花冤枉錢換電池，學會「聰明充電」才是關鍵。民視 ・ 2 小時前
不遲到不早退、更不會頂嘴罷工！一上架就爆紅，你願意花60萬、買個「任勞任怨」機器人管家嗎？
家用人形機器人的時代，真的要開始了嗎？打開X等社群平台，幾乎被一款高度擬人化的機器人NEO洗版，這款由新創公司1X研製、號稱是世界上第一個消費者完成版人形機器人，29日正式對外公告上市，它能幫助用戶處理家務，替你省下大把零碎時間。根據1X官方宣傳影片，機器人NEO被譽為史上「最安全、最有能力、最實惠」的人形機器人，將把長時間以來、人們心中的家用機器人幻想變為......風傳媒 ・ 1 天前
黃國昌爆「大同醫護」用中國製設備 綠委：資料哪來的｜#鏡新聞
捲入狗仔門風波的民眾黨主席黃國昌，今天(30日)召開記者會，他踢爆「大同醫護公司」，拿下國家資通安全研究院標案，但過程中不但出示不實的證明文件，甚至還違約使用中國製資通設備，企圖蒙騙驗收；他直指主管機關數發部睜一隻眼閉一隻眼，因為大同醫護董事長就是新潮流大老洪奇昌。綠委也反擊外界難免會懷疑，這次的資料是不是又是狗仔跟來的。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
黃仁勳：AI再工業化開跑！西門子、富士康、台積電夥伴名單曝光
[Newtalk新聞] NVIDIA宣布，美國領先的製造商、工業軟件開發商和機器人公司正在使用NVIDIA Omniverse技術建造最先進的機器人工廠和新的自主協作機器人，以幫助克服勞動力短缺並推動美國再工業化。 「人工智能正在將全球工廠轉變為智能思維機器，新工業革命的引擎。」輝達創始人兼首席執行官黃仁勳說，「我們正在與美國的製造業領導者一起構建物理人工智能、Omniverse 數字孿生和協作機器人，這將提高整個美國工業基礎的生產力、彈性和競爭力。」 以下是重點摘要說明： 「大型」NVIDIA Omniverse Blueprint 擴展到包括用於建立工廠規模數位孿生的庫，西門子的數位孿生軟體首先支援該藍圖，FANUC 和富士康 Fii 首先連接他們的機器人模型。 百通、卡特彼勒、富士康、Lucid Motors、豐田、台積電和緯創資通建立 Omniverse 工廠數位孿生，以加速人工智慧驅動的製造。 Agility Robotics、Amazon Robotics、Figure 和 Skild AI 使用 NVIDIA 的三台計算機架構構建了美國的協作機器人勞動力。 以下是輝達完整新頭殼 ・ 1 天前
蘋果明年iPhone 18傳將導入星鏈上網！低軌衛星概念股噴漲
根據外電報導，蘋果明年iPhone 18系列新機支援全球最大低軌衛星服務商、特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX 旗下星鏈(Starlink)衛星上網功能。理財周刊 ・ 4 小時前
年末出國搶優惠！Nord月費限時優惠$79！加碼旅行必備3C清單：VPN、eSIM、降噪耳機挑選指南
2025年末，許多人紛紛計畫出國，除了得趁「雙11」優惠，搶購年末出遊的行程，準備護照、機票、住宿外，出國3C產品你準備好了嗎？有4樣超重要的出國必備3C產品一定要放進清單內！近期全球航空公司陸續針對「行動電源」釋出新規定，像是全程不能使用，且限制100Wh以下才能攜帶，標示不清的行動電源也可能無法登機，本文提供挑選行動電源的建議；另外網路也超重要，「eSIM」免換卡，落地掃QR Code即可上網，從KKday、Klook都可以下單，不會使用的話還有線上客服提供協助；在國外用公共Wi-Fi免不了會有點害怕，選一款「VPN」保護個資，還能繞過網路限制繼續追劇，最後小編私心推薦「降噪耳機」，因為飛機上的耳機真的超不給力，想要安穩舒適的度過飛行，降噪耳機一定要帶上。連假出國打包行李，這4大好物真的一個都不能少！Yahoo夯好物 ・ 8 個月前
中國京東方品質太差 韓2大廠供應iPhone 17 98.6％面板
初次上稿10-29 23:22 更新時間10-30 07：15iPhone 17系列手機自推出後銷售優於預期，讓蘋果和相關供應鏈公司股價近日揚眉吐氣。南韓《朝鮮日報》29日報導，iPhone 17使用的有機發光二極體（OLED）面板，三星顯示器和樂金顯示器包辦了98.6%，中國最大面板製造商京東方（自由時報 ・ 1 天前
出國旅遊機場充電小心了！專家：當心被竊取銀行密碼 6招安心在外充電
很多人出國旅遊都會使用機場、商場的免費充電插頭充電，但原來當中可能藏有惡意程式！外媒引述專家說法，公共USB充電插座有可能被人改裝，當旅客充電時，可能會被安裝惡意軟件，銀行密碼隨時外洩。香港消委建議，健康2.0 ・ 1 天前
達明機器人化身圖書管員 青埔圖書館AI取書服務上線
達明機器人宣布，在桃園青埔圖書館建置全台首創「AI機器人預約自助取書系統」，結合達明的AI協作機械手臂與自走車，打造兼具自動化與智慧化的書籍取放流程，為圖書館導入人機協作應用。鏡報 ・ 1 天前