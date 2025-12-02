南部中心／鄭兆佐、陳姵妡 高雄報導

燒烤店一份金針菇，賣多少錢合理呢？有民眾到高雄一間燒烤店用餐，單點一份奶油金針菇109元，結果送上桌，卻是用一個小小的鋁箔盒盛裝，民眾認為吃一口就沒了，把影片放上網，引起熱烈討論，而業者解釋，是員工在包裝金針菇時秤錯重量，正常一份是給60克，還有五種獨門配方的醬汁。





燒烤店家澄清，是因為新來的員工，秤錯金針菇份量。（圖／民視新聞）

打開鋁箔紙，準備享用香噴噴的奶油金針菇，但這份量，讓民眾看傻眼。民眾：「哦有點貴吧，不是這樣一包就很多了，人家做生意對啊，知道你下次就不要點了。」民眾：「你說做生意的，這樣50就差不多吧，你要人工還要有的沒有的，但是109那個量很少，我覺得太誇張。」民眾到高雄林園一家燒烤店用餐，單點了一份奶油金針菇，價格是109元，沒想到送上桌，卻是用非常小的鋁箔盒子盛裝，吃一口就沒有了，讓他傻眼林園的物價居然這麼高，不過實際詢問店家，透露是因為新來的員工，秤錯份量。

黃昏市場的金針菇，一包大概20元左右。（圖／民視新聞）





燒烤店業者負責人溫先生：「關於這個部分，我們也是有馬上第一時間，跟他們道歉說，那是我們內部在備料的時候，少放的疏失可以回來退費，金針菇的話我們裡面會放60克的金針菇，那還有含其他配料高湯等等的下去，大概一盒是150幾克這樣子。」大火快炒金針菇，是低熱量、高纖維的食材，不只餐廳各種料理都會入菜，燒烤或是煮火鍋都很合適，價格也很親民，像黃昏市場的金針菇，一包大概20元左右。市場攤商：「現在的金針菇，我們都賣包的，都是賣一包20，一包都是4兩。」雖然燒烤店走精緻高檔路線，價格有成本考量，但上桌一小份金針菇，就要價百元，消費者能不能接受，恐怕見仁見智。

原文出處：燒烤店點"奶油金針菇"一份109元! 消費者傻眼:一口就沒了

