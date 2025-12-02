「燒烤、熱水燙」殺5貓！ 他辯「吸毒惹禍」二審共判9年2月 合議庭怒：預謀犯罪

涉嫌虐死5隻貓的趙育慶正面曝光。資料照。周永受攝。



變態男趙育慶涉用「火烤」、「熱水燙」等殘忍方式虐死「花花」等5隻貓，前女友舉發他「領養目的就是要虐死」，供出趙男殘忍虐貓暴行，卻施暴時還在旁訕笑。雖然《動物保護法》屬輕罪，但一審罕見以「一罪一罰」共判9年2月，寫下司法里程碑；趙男上訴二審時辯稱只涉「一罪」，強調因為吸毒才衝動犯案，希望法院饒了他。不過高院今天打臉駁回上訴，僅檢方可上訴。

領養來的貓咪慘遭趙育慶燒烤虐死，圖為示意圖，非事件本貓，取自Unsplash

檢警查出，27歲的趙男有毒品及性侵等多項前科，他在網路認識莊女進而交往並在台北市信義區租屋同居，他先在網路上「物色」喜歡的貓咪，自2023年11月、12月間陸續領養5隻貓咪後，根本不正常餵食，還在浴室拿蓮蓬頭敲打貓咪的頭部，並把溫度調成溫度最燙的熱水沖噴貓咪，另持油性殺蟲劑朝貓隻噴灑再點火引燃燒烤。

更扯的是，他竟拿瓦斯罐敲擊貓咪的頭部或身體，恣意用腳踹貓咪的後腿、拉扯貓咪的尾巴，甚至強行拉起貓咪的雙前肢懸空，逼貓像人類一樣坐著，然後再把貓咪用繩索綁在電視旁掙扎勒脖子，虐死後再恣意丟到花圃或住處附近。

其後，莊女因家暴求助警方，供出趙男的恐怖行徑，檢警循線找到5隻貓屍，經鑑定發現，這些貓生前遭嚴重燒燙傷及虐打，胃裡則完全沒有食物。

莊女向檢警供出趙男的偏好，她說，死去的5隻可憐貓咪，分別是有暱稱「帥哥」的灰色虎斑、暱稱「花花」的三花貓及暱稱「弟弟」的橘貓等，「趙育慶在領養前會先找資料，叫我出面去領養，趙育慶會先打開網站讓我挑選，優先挑虎斑、橘貓和三花貓，如果沒有這些花色的話，他會叫我『挑好看一點的』。莊女驚恐回憶，她也曾想拯救貓貓，但趙育慶狠嗆「你也想被虐死對不對？」她因而不敢救貓

一審認定，趙育慶犯《動物保護法》虐殺5隻貓，其中第1隻貓判處1年10月，第2隻貓1年11月、第3、4隻貓各判1年10月，第5隻貓1年9月，總計判刑9年2月。而趙男另涉毒品等案件，案件定讞後，才會由檢方聲請訂應執行刑。

貓咪示意圖，非本案貓咪。取自Unsplash圖庫

趙育慶和檢察官對此都上訴二審，檢方主張，他使用的油性殺蟲劑屬於《動保法》規定的特殊藥物，應該是用加重罪名，痛批他利用油性殺蟲劑的易燃、可燃性物質，作為燒烤貓咪的助燃劑，不是用殺蟲劑直接毒殺，而且他逐次虐殺貓咪，不是一個行為導致複數動物死亡，因此應判更重。

趙育慶虐死5隻貓，為求輕判竟喊「監獄是個大染缸」。資料照。侯柏青攝。

高院開庭時，趙育慶辯稱，他是因為吸毒才會衝動失手殺貓，還稱烤貓是為了「處理屍體」，希望從輕量刑。審判長痛斥「你這樣叫認罪？」趙男改口說，「我還是認罪，也願意做公益彌補…監獄是個大染缸，關越久效果會遞減，拜託判輕一點…」

不過，高院合議庭卻戳破他的謊言。

合議庭指出，趙育慶早在2023年9月就被媒體爆出涉嫌虐殺貓咪，同年10月間，媒體報導他的虐殺犯行後，台北市動保人員將他列入黑名單，拒絕讓他領養貓咪，但他竟透過女友出面領養貓咪，再逐一殺害，足以證明他虐殺5隻貓，均出於「預謀」而計畫性殺害，絕非像他說的「一時衝動」。

合議庭認為，趙育慶雖然辯稱當時有施用毒品，但不足以認定一審量刑不當，因此駁回檢辯上訴。本案合議庭成員為審判長劉元斐、受命法官陳俞伶及陪席法官林彥成。本案檢察官得上訴，趙育慶不得上訴。

