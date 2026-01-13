燒肉控必存！姜滿堂Dream Plaza限定VIP包廂釋出，18道隱藏版料理、職人代烤超貼心

除了由職人提供桌邊代烤服務，精準掌握火候，品牌更祭出18道僅限包廂供應的限定料理。透過私密空間與精緻服務的結合，讓燒肉聚會不再僅是單純的用餐，而是一段深刻且具備儀式感的感官記憶。

亮點1｜黃金蜂蠟熟成黑豬肉

VIP包廂最具話題性的料理莫過於這道黃金蜂蠟熟成黑豬肉，嚴選台灣在地黑豬肉，以天然蜂蠟完整包覆，讓熟成過程中的溫度與濕度保持穩定。蜂蠟成為肉體的保護層，鎖住水分與甜味。多日熟成後的五花肉油脂線條乾淨、口感柔軟卻不鬆散，入口時能感受到明確的熟成香氣與自然鮮甜，風味層次相當清楚，是其他韓式燒肉餐廳難以複製的存在。

亮點2｜月見極黑和牛翼板

選用油花細緻的SRF極黑和牛翼板，搭配生食級雞蛋與秘製醬汁。和牛的脂香在溫度剛好的狀態下與蛋液的滑潤感融合，口感輕柔卻不失深度。這道料理沒有多餘裝飾，卻精準掌握和牛本身的甜味表現，小編私心覺得屬於吃完會安靜點頭的那種好吃。

亮點3｜韓國麻油鹽烤白鰻

跳脫燒肉店常見的牛豬雞選項，VIP包廂引進每日新鮮處理的白鰻。由職人刷上韓國麻油鹽後精準掌火，外皮微酥、肉質Q彈。搭配海苔、紫蘇葉、薑絲與專屬鰻魚醬汁一起入口，鰻魚油脂與麻油香氣在口中展開，風味飽滿卻不厚重，完整呈現高級韓式料理的細膩感。

亮點4｜18道VIP極上料理

VIP專屬菜單共18道，從開場到收尾都有明確鋪陳。肉品包含日本A5和牛、極品厚切雙味牛舌、BBQ牛橫膈膜、松露蔥鹽雞松阪，油脂表現與口感變化循序推進。海鮮則以柚香炙燒干貝鮮蝦、海虎蝦蛤蜊鍋巴湯撐起存在感，再搭配九品上乘經典小菜、燒肉生菜盤、明太子三重起司蒸蛋、韓式鮑魚水冷麵與三鮮海味煎餅，最後以韓國雪冰六宮格與韓式雙柚醋飲冰沙收尾，小編建議絕對要餓著肚子來，因為份量真的超級澎湃。

亮點5｜星空包廂與職人代烤

Dream Plaza門市VIP包廂以星空夜空為設計主題，光線柔和，與信義區夜景自然融合。專業下吸式排煙設備有效降低油煙干擾，用餐後依然保持清爽。全程職人代烤，從火候掌控到肉品介紹都到位，讓賓客可以專心聊天、舉杯，把時間留給真正重要的人。

VIP包廂資訊

包廂費用：25,000元（含10人餐費，最多14人；第11人起每位加收2,000元）

加購選項：微醺調酒、韓國燒啤、星空清河氣泡酒

門市地址：台北市信義區松高路11號五樓（Dream Plaza五樓）

訂位專線：02-2758-6568

