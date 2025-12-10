燒肉粽事件翻版？日本朝日電視台墜樓！肉體重砸路人…釀1死1傷悲劇

國際中心／陳弘逸報導

日本東京六本木的朝日電視台總部昨晚（10日）驚傳墜樓案，事故共釀成1死1傷。（示意圖／PIXABAY）

日本東京六本木的朝日電視台總部昨晚（10日）驚傳墜樓案，一名男子不明原因從高處墜落，落地時恰巧壓到另名年約40多歲的男子；墜樓男子明顯死亡，被壓傷的路人，則送醫治療，事故共釀成1死1傷，官方目前尚未對外說明，目前當地警方已介入調查。

綜合日本媒體報導，這起案件發生在當地時間10日日晚上6時50分許，位於東京的朝日電視台總部有男子從大樓高處墜落，正巧壓到大樓下方另名路人，造成墜樓男子死亡、路人受傷送醫。

電視台回應，死者為公司外部的工作人員，對此，感到深切遺憾。詳細事故原因，仍待警方調查。

