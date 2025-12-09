燒肉粽事件翻版！跟母說上班「20分鐘卻墜樓亡」…路過女騎士直接被砸傷

社會中心／台中報導

台中市北屯區某住商大樓昨（8）日驚傳墜樓事件。（示意圖／資料照）

台中市北屯區某住商大樓昨（8）日驚傳墜樓事件，一名楊姓男子（29歲）不明原因從大樓墜落，正好砸中騎機車路過的一名陳姓女騎士（37歲），宛如燒肉粽事件翻版。救護人員到場後，發現楊男已明顯死亡、未送醫，而被砸中的陳女所幸僅右腳膝蓋擦挫傷，並無大礙。據了解，死者當天上午跟母親說要出門上班，結果僅隔20分鐘，楊男就墜樓身亡；警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。

台中市消防局8日上午8點40分許接獲報案，指北屯區某社區大樓疑似發生墜樓事故，隨即派員前往；到場時，驚見楊男傷勢嚴重，已明顯身亡外，現場還有一名陳姓女騎士也受了傷。警方調查，得知陳女當時騎車準備要去工作，沒想到途中竟有人墜落，還剛好砸中她，造成其連人帶車摔倒，右膝也因此受傷，好在送醫救治後，並無大礙，隨後她也直接出院、回去上班。

廣告 廣告

據了解，楊男平時和母親、姊姊住在該棟大樓，當天早上8時許，死者跟媽媽說要出門上班後便離家，不料隔20分鐘後，就從社區大樓墜下身亡。家屬透露，死者最近情緒低落、不佳，附近民眾也透露，死者生前疑似遭到詐騙；至於兩者是否有關聯？仍待檢警進一步調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

清寒生遭詐獨攬「生前陪嬤徹夜長聊」走絕路…彰檢曝遭詐貸金額分案追查

進警局喊「我2年前殺婦人棄屍」…警證實曝婦最後消息反讓全案增詭譎處

亂倫性侵姊妹多年…她放棄求救悲吐父母逼「作假證」因要保護哥哥！

板橋「定食8」氣爆外觀慘況照曝「大樓炸出大洞、鋼筋外露滿地水泥塊」

