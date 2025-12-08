＂燒肉粽＂翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷

中部中心／張喬羿、蔡枘埏

台中市一名女騎士，上班途中，行經北屯區一處社區住宅時，竟然遭一名男子砸傷，女騎士右腳膝蓋受傷，而墜樓的男子當場死亡，家屬接聞噩耗，一度癱軟，檢警初判，無外力介入，確切死因，還須深入追查。

獲報有人墜樓，還有人受傷，兩台救護車火速趕到現場，抵達時發現有機車騎士，遭墜樓的男子，當場砸傷。





「燒肉粽事件」翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷

台中男子自社區15樓墜落 女子騎機車經過＂右腳遭砸傷＂（圖／民視新聞）





事發就在台中市北屯區一處社區大樓，8日上午8點多，一名男子，突然從大樓的15樓墜落，砸中上班騎機車經過的女騎士，導致騎士，右腳擦挫傷，而這名男子，當場死亡。

廣告 廣告

男性明顯死亡，家屬整個人無力癱軟在椅子上，悲痛到難以言語，救護人員不斷安撫她的情緒，根據了解，29歲的死者，平時和媽媽姊姊，3人同住一屋簷下，事發當天早上8點多出門，家人以為他要去上班，沒想到20分鐘後，竟然從15樓墜落，





「燒肉粽事件」翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷

台中男子墜樓"燒肉粽案翻版" 砸中女騎士釀1死1傷（圖／民視新聞）





警方初步排除外力介入，有傳聞死者疑似是遭到詐騙，才會走上絕路，全案檢警正積極釐清偵辦中，但意外被砸中的女騎士，心裡一定受到極大驚嚇。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：「燒肉粽事件」翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷

更多民視新聞報導

台男喝醉鬧機延誤48分鐘 日航警「強制拉下機」乘客拍手歡呼

臥推手滑奪命！槓鈴重砸胸口 55歲運動好手倒地亡

最新／新北中和男14樓墜落！當場四肢變形、頭部重創 送醫搶救亡

