燒臘便當160元！ 網友：骨頭竟比肉多 店家反擊喊告

高雄一家燒臘店被民眾指控，日前買了一份燒鵝便當，結果骨頭比肉還多，業者拿出對比圖出面反擊，更直呼民眾在造謠（圖／TVBS）

高雄一家燒臘店被民眾指控，日前買了一份燒鵝便當，結果骨頭比肉還多，竟然要160元，覺得太貴了，實際到店家詢問，業者拿出對比圖出面反擊，更直呼民眾在造謠，不排除提告。但事實上，就有其他燒臘業者也表示，確實燒鵝的成本相較來說會比較高。

高雄一家燒臘店被民眾指控，日前買了一份燒鵝便當，結果骨頭比肉還多，業者拿出對比圖出面反擊，更直呼民眾在造謠（圖／TVBS）

這起爭議源於一位消費者在網路上發布照片，聲稱自己在該燒臘店購買的160元燒鵝便當骨頭比例過高。對此，店家迅速做出回應，拿出兩張照片進行比對，強調左邊才是他們日常提供的正常份量，絕不可能如右邊照片所示幾乎全是骨頭。店家表示：「我們大部分給客人的都是肉多的部分，不可能給這麼少，這樣有點不實，對比這個反差太大了。」店家更表明，若消費者繼續散布不實言論，將考慮提出告訴。

一隻隻金黃油亮的燒鵝、燒鴨掛在展示窗上，店家忙著將肉剁成小塊小塊，如今這家燒臘店卻被指控，切出來的骨頭還比肉多（圖／TVBS）

網友看到這張有爭議的照片後紛紛表達不滿，認為店家出餐方式有損自身招牌，有人指出即使能夠挑選較好的部位，店家仍給了兩塊骨頭。有專業人士則直接指出問題在於師傅的切肉技術不佳，並表示這種部位通常不會提供給顧客，因為肉質太韌不易咀嚼。

針對價格問題，該燒臘店業者解釋燒鵝的成本確實高於燒鴨，一隻售價約2000多元起跳的燒鵝僅能製作14至16個便當，店家認為自己的定價已經相當合理。其他燒臘店業者也證實燒鵝成本較高的說法，並指出：「燒鵝的肉大概就只有在鵝胸那邊。」有業者表示，他們會將燒鴨和燒雞的骨頭去除並另外收集，如果真的出現骨頭比肉多的情況，會直接提供免費便當給顧客。

店家直呼民眾是造謠，傷害很大，坦言燒鵝成本比較高，一隻鵝大概只能做14到16個便當（圖／TVBS）

在物價不斷上漲的時代，商家經營面臨挑戰，而消費者對於餐食價值的期待也各有標準。

