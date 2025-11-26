燒錢救國還是玩火自焚？國安行動社會難安

賴清德總統日前宣布將推動高達1.25兆元新台幣（約400億美元）的國防特別預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，同時公開示警北京當局以2027年完成武統台灣為目標。此番「大手筆」的國防投資，固然彰顯了政府強化自我防衛的決心，但從在野黨的強烈質疑到民間的複雜反應，點出這場國安行動背後，恐怕潛藏更深層的政治盤算與對兩岸關係的巨大衝擊。

針對賴總統的「2027武統」預警，國民黨主席鄭麗文以「賴總統在玩火」回應，直指賴清德讓台海變成火藥庫，把台灣變成兵工廠。國民黨議員游淑慧更諷刺指出一個弔詭現象：當總統發出近在眼前的戰爭預警後，台灣股市非但不跌反大漲。她認為，這反映出民進黨「抗中保台」的劇碼，在操作了二十年後，已然陷入「狼來了」的窘境，導致人民對戰爭的戒心產生彈性疲乏，進而失去對執政黨的信任。

游淑慧質疑，賴總統此番突兀的發言，是為了強化其狂增國防預算的「合理性」。他質疑，如果政府已經掌握如此重大的國安情報，為何還在為財劃法甚至各種釋憲爭嚷不休？合理的質問，讓外界難免猜測，國防預算的激增，是否帶有濃厚的政治目的？賴清德花大錢到底是為了因應2027武統，或根本就是為了2028總統大選鋪排。民眾擔憂，值此台灣經濟亟待提振之際，總統豪擲大錢不但不考慮台灣經濟穩定，還可能讓外資投資卻步。

不可諱言，強化國防武力無可厚非，特別是在兩岸關係緊張之際。然而，特別預算所承諾的400億美元「史無前例」鉅資，究竟能為台灣帶來多少實質的安全保障？

時事評論家、醫師沈政男提出嚴峻的數據對比，他指出中國大陸的國防預算是台灣的12倍，且必要時還能動員更多資源。面對這種懸殊的軍力差距，他強調「國防不只靠武器，更要靠嘴巴」，認為台灣的安全絕非建立在國防預算的單一基礎上，更應著眼於兩岸關係的緩和與提升。

沈政男直言，賴總統對外媒承諾國防預算達到GDP 5%的水平，是為了迎合特定外部勢力，而非原有的政見規劃。他反問，如果情勢真如政府所言如此危急，甚至與冷戰、戒嚴時期的情勢無異，何不將國防預算提升至GDP的10%？但他隨即指出，這將嚴重擠壓其他預算，讓國家難以運作。更殘酷的現實是，即使花了鉅資，如烏克蘭的悲劇所示，在飽和式的飛彈攻擊中，這些先進武器仍可能瞬間化為廢鐵。

1.25兆元的特別預算，對台灣而言確實是一筆天文數字。政府聲稱是用於採購新型武器和提升非對稱戰力，然而，過去採購的武器許多並未到貨，讓人懷疑，這筆錢究竟是真為了買台灣的安全，還是只為了買賴清德個人的安全感？

軍事競備的邏輯，往往是「你有棒子，我也要有棒子」；但外交策略的智慧，卻是「不戰而屈人之兵」。台灣不應沉溺於「花大錢就能嚇阻」的錯誤認知。烏克蘭戰事已經用四年悲壯的經驗，為所有國家上了一堂免費且沉痛的課程：軍事武裝的目的，不該是將自己的命運綁入一場難以取勝的戰爭。

賴總統的國安行動方案，不僅未能有效凝聚民眾的憂患意識，反而因為政治時機與預算規模，引發社會對政府決策動機的深層焦慮。當務之急，執政者必須以更謙卑、更具說服力的論述，向人民解釋清楚，在傾盡國庫資源的同時，台灣何時能真正為兩岸搭起對話的橋樑，而非僅是加高軍備競賽的高牆。

