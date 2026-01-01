燒錢規模堪比國家赤字！經濟學人大哉問：OpenAI在2026將迎來「大爆發」還是「大崩盤」
ChatGPT的成功並未令OpenAI執行長阿特曼停下腳步，包括客製化晶片、電子商務、企業諮詢，他不斷拋出新的產品和構想，近期甚至傳出跨入太空產業的打算。《經濟學人》（The Economist）分析，阿特曼若想要兼顧這麼多部門，必須同時確保資金充足以免入不敷出。根據外洩的數據，2026年OpenAI預計消耗的成本為170億美元，遠高於2025年的90億美元，而且未來三年虧損將愈來愈嚴重。從ChatGPT在2022年底一鳴驚人以來，OpenAI已經籌措到超過600億美元資金，這個數字比所有私人企業都還要多。
不過阿特曼（Sam Altman）並不滿足現有的資金，內部人士透露，2026年OpenAI「幾乎肯定」會尋求新一輪融資，據報，OpenAI的目標金額為1000億美元，公司估值預計達到8300億美元。OpenAI已經結束與微軟（Microsoft）的獨家合作關係，目前正與微軟最大的雲端服務對手亞馬遜（Amazon）洽談100億美元投資案，輝達（NVIDIA）也宣布向OpenAI投資上看1000億美元，來協助OpenAI採購輝達的AI晶片，還有傳言指出阿特曼考慮讓OpenAI上市。
OpenAI規模空前的融資推動其以前所未見的速度成長：2023年公司營收突破10億美元，到了2025年據信超過130億美元，而在2025年年底，年化收入將達到200億美元。當初Google花了五年、Facebook則花了六年才取得OpenAI這兩年的進展。OpenAI面臨的問題是，成本主要為運算能力需求而鋪設，這點與營收緊密相關。該公司的算力需求從2023年的200 MW（百萬瓦）增加至2025年的1.9 GW（十億瓦），也規劃在未來數年投入1.4兆美元，打造超過30 GW的運算能力。歸根究底，阿特曼必須證明公司可以獲利。
阿特曼一直認為OpenAI的財務狀況會隨著公司成長而改善，也預期AI模型的前期訓練成本將會降低，然而由於OpenAI面臨強勁對手競爭，訓練成本反而持續攀高。根據史丹佛大學人本人工智慧研究中心（HAI）統計，過去一年中，最先進模型表現差距顯著縮小，而開源模型也使封閉模型的表現愈來愈接近。OpenAI近期最大的威脅是Google，2025年11月Google推出的模型Gemini 3，在許多指標的表現都超越GPT-5.1，雖然OpenAI隨後推出GPT-5.2反擊，卻並未取得明顯優勢。
對OpenAI而言，模型開發不容許失誤，不過已有跡象顯示ChatGPT不如以往強勢。根據數據分析公司Sensor Tower，2025年十二月中旬ChatGPT有9.1億活躍用戶，同期Gemini則有3.45億活躍用戶，不過Gemini正迎頭趕上，德意志銀行（Deutsche Bank）最近研究指出，今年夏天OpenAI在歐洲主要國家的訂閱用戶成長「幾乎停滯」，此後也未見改善。阿特曼對此做出反應，在十二月初啟動「紅色警戒」，讓員工暫停其他工作，優先改進ChatGPT。
更糟糕的是，許多用戶都使用免費版本的ChatGPT，OpenAI光是運行AI模型就會虧錢。分析師齊特龍（Ed Zitron）十一月公布外洩的微軟資料，指出2025年上半年，OpenAI光是在推理（inference）的花費就超過營收，為了減少損失，OpenAI或許可以漲價或縮限使用權限，但這些措施也將面臨連累成長的風險，尤其競爭對手都緊追不捨。
這一切有助於了解OpenAI不斷拓展業務的目的，其策略的一部份即是運用技術開發新的獲利途徑。儘管阿特曼暫停ChatGPT整合廣告的計畫，但內部人士稱這項企畫仍在2026年公司的計畫中。截至目前為止，OpenAI已經與Etsy和沃爾瑪（Walmart）等廠商合作，ChatGPT用戶不必離開介面便可直接進行消費。
另一方面，OpenAI也希望拓展企業客戶，因為通常企業客戶黏著度較高，這方面的主要競爭對手是AI公司Anthropic，旗下聊天機器人Claude在程式設計師之間廣受歡迎。為了迎頭趕上，OpenAI設置商務諮詢部門，協助大公司部署自家產品，並開發AgentKit等商務工具來實現行政流程自動化。雖然個人用戶仍為OpenAI的營收主要來源，不過來自企業客戶的營收比例也逐漸增加。
OpenAI也借鑒Google展開垂直整合。Google十多年前就開始研發客製化晶片，成本遠低於同規格的輝達晶片，在AI競賽取得極大優勢，而全球4億的安卓（Android）用戶也是Google AI產品堅實的客群。過去一年，OpenAI與美國半導體大廠博通（Broadcom）達成合作協議，共同開發客製化晶片，還與Apple前首席設計長艾夫（Jony Ive）合作開發消費性裝置。
OpenAI與Google的差別，在於OpenAI並沒有Google搜尋引擎提供的雄厚資金。部分投資者已經展露擔憂，一家創投公司老闆指出，OpenAI的損失規模堪比許多國家的財政赤字，他表示在融資談判過程中「你甚至不能詢問」OpenAI倒底燒了多少錢。OpenAI最忠實的投資人之一蓋斯納（Brad Gerstner）近期在播客訪談中提問，OpenAI如何才能支付承諾的支出金額（約等同2025年營收的一百倍），阿特曼竟惱怒回答：「如果你想要出售股份，我會幫你找買家。」
許多人批評阿特曼的自大，還有人類比其為WeWork。共享辦公室業者WeWork曾是史上估值最高的新創公司，但由於債務龐大、成長不符預期，最終以破產黯然收場。如果OpenAI的企業客戶營收不如預期，且無法繼續應用ChatGPT賺錢，那麼公司將會面臨大問題。不過現在仍有許多人相信阿特曼的能力，一名投資人說：「如果五年前你告訴我阿特曼能完成這些交易，我絕對不信。他比所有人想像的還要棒。」
