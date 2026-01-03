燒香拜拜「釀鉛中毒」？毒物醫更擔心1問題

▲醫師提到，燒香拜拜其實要更小心吸入煙霧的懸浮微粒。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 家中拜拜、或到廟裡燒香祈福，是不少民眾的信仰日常，但有醫師分享個案，長達30年點的「劣質香」導致全家鉛中毒。醫師表示，在燒香時更要小心吸入煙霧的懸浮微粒。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提到，對於燒香拜拜導致鉛中毒的情況，過去台大曾做過研究，小孩子的血鉛確實可能會因為家中長期燒香而稍微高一些，但並沒有真正達到鉛中毒的情況。

楊振昌指出，若是合格製造，而非來路不明的香品，不至於到鉛中毒的情形。醫師說，燒香拜拜較大的問題不僅是鉛，包含懸浮微粒等，像是PM2.5對於身體的傷害可能比鉛更大，包括肺部、心血管等器官危害。

高濃度恐傷腸胃、神經與腎臟 嚴重恐致鉛腦症

有些人好奇，燒香是如何導致鉛中毒。楊振昌說明，因為香品內部若含有鉛，燃燒後會散布在空氣中，導致吸入肺部。而手如果接觸後，並未將手部清潔乾淨，也可能從嘴巴進入，但會有多少量進到身體，則是由香品的含有鉛量多少決定。

鉛中毒的檢驗方式是靠抽血，楊振昌說，小朋友的吸收率也相對敏感，可能達到40%、50%。

對於身體檢驗到的安全數值，楊振昌說明，但國內標準是參考美國CDC，會認為愈低愈好，因為鉛並沒有所謂的安全值，它就是會在環境中存在。

如果急性鉛中毒，楊振昌表示，會有螯合劑可治療。至於症狀部分，常見肚子絞痛、貧血或神經方面，另外也有腎臟問題，像是手無力，嚴重可能會有鉛腦症。但醫師說，出現這些症狀都是要在濃度很高的狀態。

腎臟科醫師林軒任日前曾提到，有一名阿嬤因為嚴重貧血，就醫檢查發現血鉛濃度相當高，追查發現是與家裡點了30年的香有關，導致全家人出現鉛中毒。

