燒鵝控、台菜迷快收藏！台中北屯新開中式創意料理，琥珀脆皮燒鵝、爆漿甜甜圈東坡肉，吃一次就入坑

有禮樓，印月集團新品牌中式料理，全台中最厲害燒鵝、蘇軾圈Donut東坡超好吃。有禮樓的菜色以中式料理為主，加入了現代創意與質感呈現，備有圓桌、包廂，周邊有多個收費停車場好停車，適合兩人來吃台菜，母親節父親節家庭聚餐、團體聚會包場也很適合。妮妮布魯相當推薦必點燒鵝、蘇軾圈Donut東坡。

台中北屯｜有禮樓

有禮樓在台中北屯美食新興區域，位於梅川東路上，靠近崇德二路路口，周邊有路邊停車格，以及多個收費停車場，店面招牌上寫著【全台中最厲害的燒鵝】，讓人更想一探究竟啊！

這一區新增了很多餐廳，將來說不定是另一個公益路美食戰場。

台中北屯｜有禮樓

靠近後方的停車場收費很親民，當日上限最高才100元

台中北屯｜有禮樓

正隔壁的全聯停車場也很方便，剛好有要買生活用品的話可以順便折抵停車費。

台中北屯｜有禮樓

有一、二樓用餐區，一樓多為開放座位還有半包廂，二樓則為獨立包廂。

台中北屯｜有禮樓

一樓座位多為4~6人座，非常適合小家庭來用餐！也有提供兒童座椅和兒童餐具。

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

一樓後方的半包廂圓桌，一桌可納10人

台中北屯｜有禮樓

二樓可分成四間獨立包廂，也可以全部打通整層包場，變化性大，家庭、公司行號、小團體聚餐都適合。

台中北屯｜有禮樓

有禮樓 菜單

有單點，也有多人套餐可直接選擇，如果不知道要什麼就先從【有禮樓九大名菜】點起

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

果漾牡丹鮮筍

相當清新風味的沙拉，視覺也很美麗，上方不只是生菜還有可食用玫瑰花瓣。

整體雖是以綠竹筍為主角，其中伴著許多香甜百香果凍還有龍蝦肉，爽脆的咀嚼中偶而爆出Q凍甜感特別讓人印象深刻。

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

有禮燒鵝 1/4隻

有禮樓的招牌上寫著斗大【全台中最厲害的燒鵝】，讓人十分好奇到底有多厲害！

上桌時是雙層食盒，第一層為燒鵝，第二層則為四公格的配料與沾醬，掀蓋後還有乾冰輕煙飄出。

台中北屯｜有禮樓

有禮樓嚴選油脂豐腴，4公斤重白蘿蔓鵝，在鵝腹內填入主廚特調的香料鹽與秘製醬料，縫合後醃漬1天，淋上黃金比例的麥芽糖醋水後，還得再吊掛風乾1天，才能進爐掛烤，經過1個鐘頭的爐火淬煉，白晳的蘿蔓鵝，華麗變成如琥珀般動人、吮指回味的燒鵝。

台中北屯｜有禮樓

瞧瞧這琥珀般油亮的燒鵝皮，即使放涼吃還是相當脆口，油脂豐腴搭配鮮嫩鵝肉，入口多汁，其實不須額外沾醬或配料就好好吃～

不愧是敢說大話【全台中最厲害的燒鵝】的招牌菜！真的好好吃~

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

除了單吃就很美外之外，也可以搭配古法冰梅醬、來自蜜餞之鄉員林的洛神、清香薑絲及蒜絲，多種變化吃法讓人百吃不膩，人多的話千萬要多點幾份！

台中北屯｜有禮樓

蘇軾圈Donut東坡

這道蘇軾圈Donut東坡讓妮妮布魯都相當喜歡，菜名也相當有趣，蘇軾圈很像是舒適圈~

台中北屯｜有禮樓

乍聽東坡還以為是常見的方塊東坡肉，上桌後卻是像麵包的小食，上面撒著白色糖粉。

趁熱時，一咬下去不得了啦！爆出鹹香醬汁還帶點紹興酒香，裡面可是軟嫩豐腴的東坡肉餡，好讓人驚訝！

外頭圓嘟嘟的胖麵包是生甜甜圈，酥炸卻不油膩，蓬鬆柔軟好好吃～極度建議你千萬要點足份量，一定要一人一顆！

台中北屯｜有禮樓

黑美人魷魚螺肉蒜湯

台灣經典酒家菜－魷魚螺肉蒜，可是台菜經典，有禮樓特別以雞腳、雞骨、雞胸肉熬煉8個小時的雞高湯，加上螺肉罐頭汁勾勒高湯底韻

台中北屯｜有禮樓

裡面的配料相當豐富，除了一定要有的魷魚和螺肉，有禮樓還加了炸過的豬肉、香菇、開陽、筍子、芹菜、整顆燉到很軟爛的蒜頭，吃起來豐富不單調。

台中北屯｜有禮樓

挑選的螺肉相當大顆飽滿有肉

台中北屯｜有禮樓

湯頭中加了現磨的白胡椒，和常見只有鹹香的魷魚螺肉蒜湯很不同，湯頭中是很明顯的胡椒味，尾韻來帶點辣！

台中北屯｜有禮樓

鮮櫻花蝦石鍋飯

炙熱的石鍋中有著大量酥炸後的櫻花蝦配著米香，上桌後倒入醬汁趁熱拌勻，如果喜歡鍋巴感的人可以多放一下。

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

櫻花蝦炸過之後更顯香氣，份量非常的多，吃的每一口飯都有著蝦香～妮妮個人喜歡稍微放一下讓它微微的鍋巴感，不焦但香、酥脆好吃！

台中北屯｜有禮樓

我是半條魚 燻黃魚

相當特別的菜名，直接就告訴你這道菜的份量是＂半條魚＂，恰好適合小家庭

台中北屯｜有禮樓

魚肉特別煙燻後，兩面煎到恰恰很是香酥脆口，黃魚刺少肉質鮮嫩，一旁紅色櫻桃蜜餞酸甜也很解膩！

台中北屯｜有禮樓

炒蟲草花水蓮

綠色鮮脆水蓮同金滑菇、蟲草花一起拌炒，鹹香不油膩，而且水蓮相當青綠脆口！

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

霸王豬肝

讓人相當訝異的豬肝料理，不走厚實路線，改以薄切方式香辣快炒，豬肝口感水嫩不腥羶，好吃ㄟ！

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

甘苦人生 鳳梨苦瓜

鳳梨醬苦瓜一點也不苦澀，苦瓜肉更是多汁甘甜

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

正蟹黃豆腐

用蛋黃與紅蘿蔔偽裝的蟹黃頗有誘人鹹香滋味，濃稠醬汁巴裹著老皮嫩肉，比起傳統醬香的老皮嫩肉更添變化與好滋味。

台中北屯｜有禮樓

台中北屯｜有禮樓

飲品

除了熱湯也有飲品搭配，提供有熱茶、現榨果汁可選，我們選了三款果汁：仲夏野莓、熱情香芒、翡翠綜合

現榨果汁不加糖，單純水果原味又不含咖啡因，很適合不愛甜、養生的人～

台中北屯｜有禮樓

有禮樓以中式料理為主軸，料理兼具傳統口味與創新手法，用餐區溫暖色調與光影設計讓空間氣氛舒適，還有獨立包廂與圓桌、週邊收費停車場多好停車，適合小家庭，也適合小團體聚餐~

這次妮妮布魯吃到的料理都相當不錯，特別推薦燒鵝、蘇軾圈Donut東坡非常有特色，讓人一吃就很有印象，絕對必點啊！檸檬寶寶也推薦喔～想吃就趕快訂位吧！線上訂位

台中北屯｜有禮樓

有禮樓

電話：04-22958899

地址：台中市北屯區梅川東路5段85號

營業時間：11:30~14:30、17:30~21:30

官方FB

線上訂位

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記