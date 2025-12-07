燒鵝爭霸賽「11廚師同台競技」 獨門秘方全出動！民眾品嚐選人氣王
雲林縣養鵝協會於古坑綠色隧道舉辦燒鵝爭霸賽，吸引11位廚師同場競技，展現各自獨門烹調技藝。從醃料準備、醬汁調配到木炭選擇，每位廚師都拿出看家本領，力求烤出最完美的燒鵝。活動特別邀請民眾組成評審團，透過味蕾直接選出人氣王。據了解，全台灣有50%的鵝肉產自雲林，此活動旨在提升國產鵝肉的市場能見度，讓更多人認識其獨特魅力。
雲林古坑綠色隧道於7日熱鬧非凡，11位廚師齊聚一堂，參加由中華民國養鵝協會主辦的燒鵝爭霸賽。現場可見一隻隻事先醃製好的鵝被放進燒熱的烤爐內，廚師們緊盯火候，不敢有絲毫分心，深怕少了幾秒鐘，成品的香氣和口感就會差了一味。
參賽廚師們各展神通，有的廚師表示，醃料要入味需要時間的淬煉，因此早在三天前就開始準備。另有師父則是一層一層仔細在燒鵝上刷上秘製醬汁。木炭的選擇也大有學問，有參賽廚師特別準備了兩種不同的木炭——紅木和碳金，他解釋道碳金較無香味，而紅木香味則比較重。每位廚師都帶來不同木炭生火，目的是要烤出屬於自己特色的風味。
燒鵝陸續出爐後，風格各異，有的著重肉質口感，有的則讓外皮呈現油油亮亮的誘人色澤。這次比賽特別之處在於評審團由事先報名的民眾組成，他們透過親身品嚐，用自己的味蕾選出心目中的人氣王。有試吃民眾表示，燒鵝是他們平時久久才能吃到一次的美食。
中華民國養鵝協會理事長蔡瑞堂表示，目前台灣烤鴨市場已經佔有一席之地，相對而言，燒鵝活動在市場上才剛起飛。協會持續舉辦這類活動，就是希望燒鵝也能在台灣市場佔有一席之地。
值得注意的是，全台有50%的鵝肉都來自雲林，協會選在古坑綠色隧道舉辦此活動，希望透過鵝肉料理，讓民眾認識國產鵝肉的魅力，進一步提升市場能見度，促進本土鵝肉產業的發展。
