燒4千萬送兒女赴美念書！侯昌明「年賺5百萬」被動收入 金流內幕曝

侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，是演藝圈的銀色夫妻檔日前迎來結婚24週年紀念日。已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。如今他昨錄影受訪表示兒子明年就準備去紐約，最近算完學雜費跟機票、住宿，現在估計兩個小孩唸完4年至少就要花費4千萬台幣。

侯昌明大女兒目前在美國紐約念大三，現在兒子也要跟進到紐約念書，侯昌明透露女兒因為念的是設計科系，現在已開始考慮在美國念研究所，加上兒子接下來學費，兩個小孩花費加起來已超過當時估計的3千萬。那有影響到夫妻倆的被動收入嗎？侯昌明說自己理財觀念是都會提早準備，所以在小孩念小學到國中時，就有準備送他們去念國際學校，「所以小孩念書花費跟我和雅蘭養老金是分開的，我當時就會開始琢磨配置我的資產，讓他們可以出國念書，這樣我才會安心。」

而他之前在台中買房，後來也已賣掉，目前台灣除了內湖自住的房子，泰國也有房產，夫妻倆也才剛從泰國玩回來，侯昌明錄《醫學大聯盟》受訪自認現在有工作很樂意接，若沒工作就開心過日子，然後打打球出國旅遊，「我跟雅蘭的規劃就是當兩個小孩都不在身邊，面臨空巢期，我們就開始實踐說走就走的環遊世界。」

