台中市長盧秀燕。（翻攝自臺中爵士音樂節YouTube）

燕圾湖潰堤

政壇變化有如季節變換，前幾天還酷似炎夏，現在就涼風習習，這似乎也是國民黨2028總統大選氛圍的最佳寫照。





原本2028年總統大選黨內提名，對盧秀燕來說，似乎是桌上拿柑，順理成章，這時政治氣候宛如和煦春風。不料，盧秀燕拒絕參選黨主席，只想找個代理人保駕護航，以為這是安全牌，不會陷入領導黨務可能招來的爭議，更可以不沾鍋的姿態被黨內要員黃袍加身。不料，這個打安全牌的策略，就像酷寒襲來，讓盧爭取大位的野望頓時陷入鋪天大雪之中。

盧錯誤的第一步，是人算不如天算，黨主席選舉竟然來個口齒伶俐的黑馬人選鄭麗文，擊敗了盧的代理人郝龍斌，可見國民黨員寧可選出一個背骨仔來激勵人心，與民進黨直接對決，也不願活在溫吞的老派羽翼下。換言之，深藍期待出身綠營的鄭麗文，可以破解民進黨的黑魔法，「收拾民進黨」，重返執政。





鄭麗文的當選，中共網軍功不可没，而他們所以力挺鄭，顯然是因為鄭可以由深綠變成深藍，由台獨變成以中國人自豪，那麼未來要再變成紅色，應是輕而易舉的事。反之，盧秀燕，以及郝龍斌、趙少康這些所謂的戰鬥藍，卻在兩岸問題上仍保持「九二共識、一中各表」基調，而中共對這種「華獨」已經逐漸失去耐心。





中共介入國民黨主席選舉，意味盧秀燕並非其心目中的人選，剛巧又爆發非洲豬瘟事件，這並非單純市政議題，無法依靠公關手法予以遮掩。更重要的是，盧市府的失能，簡直令人匪夷所思，連藍營都看不下去。因此一貫力捧藍營，卸責於綠營的深藍媒體，竟也炮火猛烈，直接點名盧秀燕，下手毫不留情。雪上加霜的是，從鄭麗文及黨內高層、深藍名嘴都一再強調盧並非選總統的唯一人選。從這種種因素看來，盧的總統之路，已面臨黨內沈重壓力，也未獲中共青睞，顯然大事不妙。





一個政治人物如果被網路上的二創、三創甚至N創，予以丑角化，成為社會大眾嘲弄的對象，大概就與大位無緣了。當年韓國瑜掀起的韓流，技壓陳其邁，甚至直接衝向總統大位；但在某些怪異可笑的言行被當成梗圖，受到多數民眾嘲弄後，不但總統之路無望，而且高雄市長職位還被罷免。





大罷免全軍覆沒，可見罷免難度之高，但丑角化的韓國瑜被以超過當選票數罷免，顯見以形象、人設闖蕩江湖者，一旦形象破毀，就是被人民唾棄的時候了。





國民黨三大人氣王；禿子、漢子、燕子，禿子與漢子都已在總統賽局中被淘汰出局，如今看看盧秀燕治理失能的窘態，大概也逃不過在總統大選出局的命運吧。



