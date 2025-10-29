燕子口堰塞湖成功引流！從溢流撤離到度過洪峰…「蒂芬妮藍」湖水沒了，農業部還原驚心動魄半小時
花蓮縣的太魯閣燕子口堰塞湖，雖然湖面散發著夢幻的「蒂芬妮藍」，但也對下游造成嚴重的威脅。所幸在經過13天監控、疏散與處置後，農業部周三(10/29)宣布，經過降挖與引流作業，成功解除燕子口堰塞湖壩體的危機。 農業部林業及自然保育署花蓮分署，還原近半小時25分鐘的驚心動魄拆彈過程。 10/29上午11時25分，施工人員發現燕子口堰塞湖溢流水量增大，壩體開始出現沖刷跡象，現場人員與下游緊急撤離；11時30分，沖刷加劇、壩體逐步潰散。 接著來到11時40分，壩體幾已完全沖毀，絕大多數水體傾瀉進立霧溪下游；11時50分，下游最大洪峰出現，橋墩水位約上升2公尺。 洪峰過後，堰塞湖水位下降至原河道水位，僅少量壩體殘存土石分布於河道，形成少量蓄水區域，但已無致災風險。
太魯閣燕子口10/17形成堰塞湖 下游緊急撤離近千人
位於花蓮縣境內的太魯閣燕子口在10/17被發現形成堰塞湖，初期立霧溪水位以每小時70公分至1公尺快速上升，並於當天晚間6至10時淹至台8線175.5公里處，幾乎溢滿潰決。為此中央災害應變中心隨即啟動緊急應變機制。
為避免危害，花蓮縣府強制撤離下游秀林鄉民樂、民有兩部落及東部電廠員工，戶籍人數近千人，安置於亞泥宿舍及秀林國小。同時封閉中橫公路天祥至太魯閣路段，勸離遊客並清空車輛，全面淨空危險區域。
▲燕子口堰塞湖溢流後的狀況。農業部林保署提供
燕子口堰塞湖迷人「蒂芬妮藍」藏致命風險 各單位高度戒備
立霧溪河道因大規模邊坡崩塌形成的堰塞湖，雖然湖面呈夢幻的「蒂芬妮藍」，但潛藏潰堤風險。為此，農業部林保署花蓮分署於10/19指出，因壩底滲流量持續加大，水位距離壩頂僅剩約5公尺，存在短期內潰決可能。
根據資料，燕子口堰塞湖天然壩高約40公尺、迴水長2300公尺，湖水面積10.5公頃，最大蓄水量約230萬噸。林保署花蓮分署也不斷呼籲下游民眾持續撤離避難，並要求太魯閣國家公園管理處、交通部公路局封閉立霧溪堰塞湖影響範圍道路與園區，禁止遊客靠近。
▲林業保育署長林華慶（右五）10/25前往堰塞湖與廠商討論施工狀況，並與工作同仁合影。農業部林保署提供
燕子口堰塞湖成功降挖、引流 林保署10/29成功解除危機
所幸，林保署花蓮分署、宜蘭分署與施工團隊，在周三（10/29）上午持續進行燕子口堰塞湖壩體降挖與引流作業，並成功解除危機。
農業部說明，約在11時25分，現場人員發現溢流水量逐漸增大，花蓮分署立即發布通報單及CBS簡訊，通知東部電廠人員撤離與下游河道淨空，並請秀林鄉公所通知低窪處居民疏散，也通報鐵公路單位戒備。
農業部接著表示，接著來到11時40分，堰塞湖壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，但因為防範得宜，立霧溪下游人員與設施均安。
從溢流撤離人員到度過洪峰 林保署還原驚心動魄半小時
林保署花蓮分署說明，10/29的上午11時25分，現場施工人員發現堰塞湖壩頂溢流水量逐漸增大，現場人員立即安全撤離，其後壩體開始出現沖刷跡象；11時30分，沖刷情形加劇，壩體逐步潰散；11時40分，壩體幾乎已完全沖毀，堰塞湖絕大多數水體已傾瀉入立霧溪下游。
花蓮分署說明，根據成大團隊監測顯示，下游最大洪峰約出現在11時50分，錦文橋橋墩水位約上升2公尺。洪峰過後，立霧溪下游並無災情發生，目前原本堰塞湖水位已下降至原河道水位，雖有少量壩體殘存土石分布於河道，形成少量蓄水區域，但對下游已無致災風險。
農業部強調，林保署將與成大防災研究中心持續監測堰塞湖殘存壩體與河道變化，評估安全情況。目前立霧溪水量已逐步穩定，工作人員正進行解除警戒前的安全檢視，確認無虞後，將發布解除警戒通知，提醒民眾在警戒解除前仍勿進入河道。
▲參與燕子口堰塞湖引流處理的林保署與施工廠商人員合影。農業部林保署提供
影／太魯閣堰塞湖最新現況！「蒂芬妮藍」湖水怎麼發生：越美越危險…離壩頂不到5公尺恐溢流潰決
