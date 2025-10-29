燕子口堰塞湖潰壩 圓滿拆彈

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖二十九日上午潰決，水位順利下降至原河道水位，林保署宣布解除警戒，施工團隊大型挖土機一字排開向山致敬。（民眾、林保署花蓮分署提供，中央社

本報綜合報導

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖二十九日上午潰壩，絕大多數水體已傾瀉進入下游；洪峰過後無災情發生，目前已下降至原河道水位，解除警戒。公路局下午五時開放中橫通行，恢復台八線五時段放行。

林保署花蓮及宜蘭分署與施工團隊上午持續進行燕子口堰塞湖壩體降挖與引流作業，約十一時二十五分現場人員發現溢流水量逐漸增大，立即安全撤離，其後壩體開始出現沖刷跡象；上午十一時三十分沖刷情形加劇，壩體逐步潰散；至十一時四十分堰塞湖壩體幾乎完全沖毀，堰塞湖絕大多數水體已傾瀉入立霧溪下游。但因為防範得宜，立霧溪下游人員與設施均安。

花蓮分署長黃群策表示，燕子口堰塞湖在眾人努力下解除危機，堰塞湖及立霧溪在下午四時二十分解除警戒。

成大團隊監測顯示，下游最大洪峰約出現在十一時五十分，錦文橋橋墩水位約上升兩公尺。洪峰過後立霧溪下游並無災情發生，目前堰塞湖水位已下降至原河道水位；雖有少量壩體殘存土石分布於河道，形成少量蓄水區域，但對下游已無致災風險。

林保署將與成大防災研究中心持續監測堰塞湖殘存壩體與河道變化，評估安全情況。立霧溪水量已逐步穩定，工作人員稍早進行解除警戒前的安全檢視，經確認無虞後，已發布解除警戒通知。

對於燕子口堰塞湖危機圓滿「拆彈」，林保署感謝宜蘭與花蓮分署同仁不眠不休，協力無間；也感謝負責施工的晶富營造現場負責人黃國寶與工作團隊，秉持高度專業與豐富經驗，用認真負責的態度，終能以最少的經費與時間解除堰塞湖風險。

由於燕子口堰塞湖造成中橫靳珩隧道被溢淹，潰壩後台八線一百七十五至一百七十五公里路段（含靳珩隧道及魯丹橋）已無溢淹情形。公路局東區養護工程分局表示，太魯閣工務段確認立霧溪水位降低無安全疑慮後，搶修人員機械立即前往現場展開設施巡檢及路面淤泥清除與清洗作業，下午五時開放通行，恢復中橫東段原有管制措施（天祥至太魯閣日間五時段放行，關原至太魯閣夜間道路封閉）。也提醒用路人，行經災害路段仍需小心行駛、注意安全。