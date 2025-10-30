燕子口堰塞湖警戒解除 殘存土體.水體無致災風險

花蓮縣 / 綜合報導

立霧溪燕子口堰塞湖昨( 29)日上午 壩體潰決，湖水全數傾洩而下，造成立霧溪下游水位抬升。所幸洪峰過後，並沒有災情發生，堰塞湖水位也已經下降到原本的河道水位，雖然有少量殘存土石分布在河道，但對下游已經沒有致災風險。目前立霧溪水量已經逐步穩定， 警戒也在昨日下午4點20分正式解除 。

滾滾河水直直往下衝，水質混濁且相當湍急，中間湧起還彷彿形成一座噴泉，這是燕子口堰塞湖昨日早上11點40壩體完全沖毀，經過工程人員不斷努力，警戒終於解除了。

原先封閉的砂卡噹隧道，也在下午5點順利開放通行，不到15天順利讓堰塞湖拆彈成功，協助降挖的工程團隊，特地以怪手向立霧溪鞠躬致敬。6部挖土機在橋上排排站，舉起鏟斗表示對大自然的敬意與感謝，回顧立霧溪燕子口堰塞湖潰決過程。

11點25分堰塞湖壩頂溢流，水量逐漸增大，現場人員撤離，11點30分沖刷情形加劇壩體逐步潰散，11點40分壩體幾乎完全沖毀，10分鐘後下游出現最大洪峰，錦文橋橋墩水面上升2公尺，民眾說：「很湍急了耶，你看水準備下來，聽到聲音，很大聲耶，對啊。」

林保署第一時間通知東部電廠人員和秀林鄉民樂部落居民撤離，同時封閉錦文橋和清空下游河道，潰壩時下游水流，流量瞬間增加，原本清晰可見的橋墩被河水沖擊到完全看不見，下游水位明顯上升，至於堰塞湖水量，也退回到原本河道的水位。

秀林鄉民政課長潘美蓮說：「每天在加強宣導這個河床，還有河床兩邊不要有村民下去，目前沒有(災情)因為我們的那個河堤是比較高一點的。」晶富營造有限公司現場負責人黃國寶說：「土石的崩落所以馬上通知所有人員機具，撤離到安全地點，現在水位已經降到，幾乎到了原有的河床底了。」

林業及自然保育署，也透過臉書發文報平安，同時感謝所有全力投入，搶災的夥伴們，每一步都凝聚無數專業與汗水，讓這次的燕子口堰塞湖，在沒有傷亡的情況下，平安順利拆彈成功。

