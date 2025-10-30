燕子口堰塞湖警戒13天成功拆彈 馬太鞍堰塞湖仍有隱憂
花蓮燕子口堰塞湖靠工程團隊開道，直衝壩體上方降挖引流，29日成功拆彈，結束13天警戒。光復鄉馬太鞍溪堰塞湖雖早已溢流，但壩體仍未潰決，且有大量土砂堆積坡面，仍有隱憂，解除紅色警戒後，仍需長期監測。
位於太魯閣國家公園燕子口步道，17日清晨近5時，微地動儀器記錄持續18秒的振動訊號，是大理岩高陡岩坡的崩落聲，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪，形成新的燕子口堰塞湖。太魯閣國家公園管理處表示，這並不是燕子口第一次出現堰塞湖，根據東華大學強韌防災團隊紀錄，燕子口相同位置最早在1951年地震後形成73公尺高的天然壩，半年後才潰堤；1998年颱風芭比絲後再次形成堰塞湖。
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，災後不到一個月內，燕子口堰塞湖形成，相關單位不敢大意，公路局、太管處當天即封路及封園，下游影響區域居民緊急撤離，隔天堰塞湖水漫淹至中橫公路。
中橫公路靳珩隧道西口因湖水水位上漲幾乎淹沒，湛藍湖水景色令外界印象深刻，溢流湖水從靳珩隧道東口流出，漫過從魯丹橋兩側落下成瀑布，再匯入立霧溪，原本人車通行的中橫公路成為溪水改道的水路。
林業及自然保育署花蓮分署監測，燕子口堰塞湖壩高54公尺，壩體土砂體積40萬立方公尺，蓄水量約190萬噸（滿庫230萬噸），量體跟水量都比馬太鞍溪堰塞湖來得更小，且壩體是大理石跟花崗岩組成，不會有土石泥流問題。
林業及自然保育署花蓮分署及宜蘭分署合作，研議從舊台8線開闢道路，讓重機械進入壩頂開挖引流，過程中歷經廠商招標，最終由曾協助花蓮0206、0403的救災老朋友，嘉南重機械有限公司接下拆彈任務。
嘉南重機械有限公司董事長黃國寶親自指揮施工，他說，馬太鞍溪堰塞湖災後第二天，就帶著40多部重機械進駐花蓮，再來協助燕子口堰塞湖減災工程，經專家討論後，採逐層降挖壩體方案。
黃國寶說，這是大家合作的成果，有爬上邊坡的工作人員處理鬆動的邊坡落石，壩體開挖過程常因落石中斷，一面開挖，一面關注落石狀況，感謝很多人的幫忙，才能順利完成降挖工作。
林業及自然保育署花蓮分署觀測，燕子口堰塞湖昨天上午11時25分發現溢流水量逐漸增大，11時40分壩體潰決，幾乎完全沖毀，湖水傾瀉而下，40分鐘內水位就下降18公尺。據成大團隊監測，下游最大洪峰造成錦文橋橋墩水位上升2公尺，所幸並沒有造成下游災情發生，堰塞湖水位已下降至原河道水位，僅剩少量壩體殘存土石分布河道，對下游已無致災風險。
花蓮分署昨天下午4時20分宣布解除立霧溪警戒。公路局太魯閣工務段也趕工進場清理淤土，確認道路安全無虞後，恢復原有日間管制放行，太魯閣國家公園仍維持強震復原階段，部分景區開放。
相較燕子口堰塞湖從發現到潰決短短13天成功拆彈，馬太鞍溪堰塞湖雖於上月23日壩頂溢流導致潰決，蓄水量從9100萬噸下降至155萬噸，天然壩體積仍有約1.1億立方公尺，解除紅色警戒後，仍需長期監測。
21日中午在馬太鞍溪堰塞湖下游800公尺，形成小型堰塞湖，滿水位60萬噸，於當天晚間溢流，水位上升一度造成涵管便道封閉，雖沒有造成災情，但也凸顯上游土砂堆積的隱憂。
特遣隊伍徒步進入堰塞湖，領隊之一張光承提出警示，這次溢流到光復鄉的土砂約1386萬立方公尺，上、中游還有約2.5億立方公尺的崩塌堆積土砂，雖不會一次沖刷下來，但遇到颱風、大雨沖下100萬、1000萬立方公尺就會對下游帶來威脅。
特遣隊伍點出，目前科學監測有限，未知的事仍多，人為築堤雖能暫時改變河流的行徑，但在極端事件下，水流往往仍會依循既有的地形低窪處復返，對於那麼大量的土砂的治理、對策仍待解方。
（責任主編：莊儱宇）
