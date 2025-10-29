燕子口堰塞湖降挖引流 壩體潰決水位下降

為了加速引流，花蓮太魯閣燕子口堰塞湖的壩體旁，怪手從26日開始進行降挖工程，不過28日下午，卻因為山上降雨、水量增大，讓工程一度喊停。

營造公司董事長黃國寶表示，「本來早上要進去3部，後來因為上方岩盤掉落很嚴重，有大塊的岩盤掉下來，所以先撤退2部，留1部在安全的地方繼續施作。」

到了29日中午，因為上游持續降雨，發生壩體遭水流沖刷、逐步潰散，

引發立霧溪下游水位抬升，林保署也緊急發布通報單及CBS簡訊，淨空下游河道，讓人員與機具暫時撤離。

林保署花蓮分署副分署長朱懿千指出，「堰塞湖的水位從早上10時30分的水位，一直到11時30分潰決到12時10分，40分鐘內下降約18公尺，目前我們持續觀察監測當中，現場的施工人員都安全無虞。」

根據監測顯示，下游最大洪峰約出現在11時50分，錦文橋橋墩水位大約上升2公尺，而洪峰過後，立霧溪下游並無災情發生，堰塞湖水位也下降到了原本河道的水位。

雖然有少量壩體殘存的土石、形成局部蓄水區域，但對下游已無致災風險。

對於「圓滿拆彈」，林保署除了感謝宜蘭與花蓮分署不眠不休，也特別致敬負責施工的營造公司，以最少的經費與時間解除了堰塞湖風險。