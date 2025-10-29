燕子口堰塞湖13天拆彈成功！ 6挖土機「排排站」向立霧溪「鞠躬致敬」
公路局東區養護工程分局表示，太魯閣燕子口因邊坡崩塌導致立霧溪河道受阻，於17日形成堰塞湖，造成中橫公路台8線175.5公里處的靳珩隧道遭溢水淹沒。當時隧道西口水面呈現湛藍如「蒂芬妮藍」，不少民眾讚嘆「真的好美」。不過，今天（10／29）堰塞湖經引流後壩體如預期潰散，危機正式解除，協助降挖的工程團隊在潰流結束後，特地以挖土機向立霧溪「鞠躬」，表示對大自然的敬意與感謝。
堰塞湖今天引流後壩體如預期潰散，湖水快速下降後隨即消失，林保署花蓮分署回顧昨天起的時間軸，花蓮分署昨天火速撤離現場人員，並發布警戒通知下游河道淨空、疏散低窪處居民。
今天上午11時30分巨大水流夾帶著土砂、石塊傾瀉而下，壩體在轟鳴聲中剝落崩解，沿著立霧溪河道滾滾奔騰，屏息的15分鐘過去，壩體幾乎已完全沖毀，「蒂芬妮藍」的絕美景象，也轉眼間消失。
林業及自然保育署也透過臉書發文報平安，「謝謝所有全力投入搶災的夥伴們，不眠不休執行監測、空拍、機具進場、刷坡、開便道、降挖、引流、研判潰壩時間、疏散撤離等任務，從10/17獲報有燕子口堰塞湖以來至今，每一步都凝聚無數專業與汗水」。
如今堰塞湖水位已成功回降至原本河道，立霧溪重回平靜。協助降挖的工程團隊在潰流結束後，特地以挖土機「排排站」向立霧溪「鞠躬致敬」，表示對大自然的敬意與感謝。
