燕居設計：奶霜慕斯般的住宅空間 溫柔承載一家三口的日常

【撰文｜何靖惠、圖片提供｜燕居設計】

陽光自窗外灑入室內，在奶茶色的牆面上留下柔和光斑，沿著白色與可可橡木色點綴的角落流動，整體氛圍如同一份鬆軟甜點般溫暖可親。這個家屬於一對獸醫夫妻與他們的孩子，兩人盼望經歷診間忙碌的一天後，推開家門的瞬間便能被舒適放鬆的氣息包覆。每一日，一家三口在這個空間裡度過輕鬆愜意的日常時光，讓生活再次回到最柔軟的節奏。

本案為面積32坪的中古屋，原始格局為三房兩廳兩衛。燕居設計打開其中一房的格局，規劃成與客廳和餐厨區連接的開放式書房，打造出寬敞而動線自由的公領域。步入玄關，白色六角地磚承接來客的塵土，表面的止滑紋路也易於清潔；左側以弧形線條隔出一間儲藏室，可收納鞋子、掃具等物品，頂部的燈條光線牽引視覺往公領域深處探索。客廳的大面積電視牆連接至玄關處的系統櫃，部分櫃體底部懸空，預留貓咪用餐空間，就連電視上方也貼心留有貓道，彰顯屋主與設計師對家中毛小孩的重視。

客廳沙發背靠書房區的矮牆，備有充足的開關插座，滿足一家人閱讀、休憩的需求，大大增加親子間的互動性。放眼望去，書房區的不規則木色書架成了大量藏書及收藏品的最佳展示區域。走出開放式書房，前側以略高的矮牆隔出厨房區域，不僅完美遮蔽瓶瓶罐罐與各式厨具，使整體空間保持簡潔有序，矮牆上的台面更是備菜與出菜空間，串聯用餐區的動線。

採光與燈光設計是整體空間的一大亮點。客廳與開放式書房皆開設大面積落地窗，為寬敞的公領域引進充足的自然光。書房上方的天花特意挖空挑高並埋入燈條，有著拉伸空間感與劃分區域的作用。離開公領域，頭上一道柔和的光線筆直地延伸至走廊深處，牽引疲憊的靈魂步入私領域。

推開主臥房門，半透窗簾過濾出柔和的光影，映在潔白的被褥上。天花四角的弧形線條搭配角落的燈條，延續公領域的設計語彙。設計師以格柵牆面及隱藏門隔出更衣間，不僅化解床對鏡的尷尬處境，更遮蔽衣物與梳妝台上的瓶瓶罐罐。小孩房的牆面以兩種灰階藍色調作為點綴，搭配相同色系兒童多功能床組，呈現層次豐富又活潑的氛圍。窗邊的弧形天花軟化大梁的限制，同時採用白色系統櫃讓整體空間不致過於壓迫。

在材質選擇方面，設計師以「好清理、耐用」為必要選擇條件，如玄關處易於清潔的白色六角地磚、全室鋪設超耐磨地板，以及精選抗菌又抗污的乳膠漆。除此之外，本案的收納機能經精心設計，各個物品皆各有其所，使用後可輕鬆歸位收納。這些設計大大節省清潔與整理的時間成本，讓平日工作繁忙的夫婦倆下班歸家後能好好休息，或專注陪伴孩子成長的每一刻。

在這個家，每一處細節都貼近一家三口的需求，生活得以回到最純粹的秩序與自在。關於住宅空間的主角，從來不是家具、燈光或材質，而是居住者的生活節奏——孩子的嬉笑聲、夫妻間的默契，與貓咪在光影中穿梭的身影，正是這些真實而溫暖的片刻讓「家」完整，也讓設計有了最動人的意義。

