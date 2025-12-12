燕居設計：鄉間絮語 見證30年老屋蛻變新生的浪漫魅力

【文字整理｜王程瀚、圖片提供｜燕居室內設計】

不是每一次重建，都得從破壞開始。也不是每一種翻新，都需要將歷史遺忘。當屋齡三十年的老宅成為改造主角，燕居設計不選擇隨意拆毀，而是細細爬梳過往時光留下的繽紛紋理，然後溫柔整理每一個轉角與線條，並將屋主熱愛的美式鄉村風植入嶄新結構中，於是家的故事得以延續，生活與記憶相互輝映，從而打造出一個與眾不同的溫馨環境。

圖片提供｜燕居室內設計

圖片提供｜燕居室內設計

重整紛亂格局 讓生活回歸整齊有序

本案面積約70坪，原始格局陳舊、動線零散，透過審慎評估及調整後，規劃為五房兩廳與四間衛浴，清楚劃分的公私領域與連貫的路徑設計，令住家重新散發清爽秩序感。整體色調以大地色系為基礎，搭配奶白、米色、灰藍與灰綠等低彩色階，營造出沉穩且富層次的視覺效果；從地坪、色彩到光線安排，每一處細節皆呼應屋主對「現代鄉村風」的渴望，也彰顯設計師對美學本質的深刻理解，不僅講求實用性，還重視情感的流動與延續。

圖片提供｜燕居室內設計

圖片提供｜燕居室內設計

推門而入，會發現設計師拆除本來的隔牆，藉此勾勒尤為寬廣的室內輪廓，並藉由獨立玄關明確定義進出節奏。客廳電視牆成為視覺主軸，採用對稱線板與雕花裝飾構築出經典美式鄉村氛圍，電子壁爐鑲嵌其中，不經意點燃空間中的人文溫度。腳下的人字拼木地板將客廳與餐廳巧妙連結起來，進一步強化兩個地方的連貫性，也讓家人間的互動更加自然親近。

圖片提供｜燕居室內設計

圖片提供｜燕居室內設計

圖片提供｜燕居室內設計

廚房則安裝玻璃拉門，既保有視覺穿透力，也令料理與用餐場域得以依使用需求彈性轉換。另外設計師針對櫃體選用系統櫃輔以線板門片，並配合無毒漆料處理，除了外型美觀，也充分回應環保永續的核心理念。

圖片提供｜燕居室內設計

圖片提供｜燕居室內設計

圖片提供｜燕居室內設計

動靜之間 找到機能與美學的平衡

通往私領域的廊道，是整體設計中的一處神來之筆。原先僵硬的直角轉折被轉換為圓潤的弧形拱門，線條變得溫順，當戶外光線穿過落地窗投射在牆面與拱門上，搖曳光影使得每一次穿行都像走進一幅米勒的風景畫中，營造內斂寧靜的氣質，平凡日常彷彿也多彩多姿了起來。

圖片提供｜燕居室內設計

主臥室以灰藍牆面搭配安裝金屬配件的梳妝台，內斂中帶點光澤，展現低調的輕奢語彙。女兒房則挑選灰綠色為基底，與白色系統櫃形成對比，顯得乾淨俐落，兼具舒適與功能。一旁百葉窗可自由調節光線，也落實隱私，同時使空氣在室內保持自然流通，一年四季都享有清新宜人的呼吸品質。

圖片提供｜燕居室內設計

另一方面，本案最大亮點之一莫過於地板的再生。本來屋主考慮將舊有實木地板予以更換，在設計師建議下決定保留，透過打磨翻新，呈現出霧面咖啡色質地，觸感溫潤細膩，更契合整體美式鄉村氣息。這樣的選擇不只節省預算，也最大程度避免優質建材的浪費。

圖片提供｜燕居室內設計

書寫新舊共鳴的設計詩篇

綜觀全室，原始家具如沙發、餐桌椅與酒櫃都被悉心保留，設計師費心調整其比例及風格的協調性，以便新舊元素能在同一語境中並存，而非彼此衝突，從設計到施工的同步進行，相當考驗團隊的默契與專業，最終造就視覺與使用體驗皆至臻完美，也由此獲得屋主的全心讚賞。

圖片提供｜燕居室內設計

在這座擁有悠長年份的屋子裡，每一道線條、每一束光影，都是住家存在的象徵。去除繁複累贅的裝飾，讓人願意停下腳步，重新聆聽家的聲音，因為家的樣貌，不是將之重塑成全新的形體，而是在時間的縫隙裡，推動記憶與生活再次相遇。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

圖片提供｜住宅美學

