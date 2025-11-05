燕巢家園暖助情緒障礙者 找回安定生活

高市社會局無障礙之家附設燕巢家園於一○九年設立全國首創情緒行為支持專區，可提供十位中度以上心智障礙者日常照顧及輔導訓練，服務團隊整合社工員、教保員、行為輔導員、護理師、職能治療師各領域專業人才，提供高密度正向行為支持服務；截至今年九月底，燕巢家園已服務超過三十名嚴重情緒障礙個案，幫助情緒行為障礙者逐步改善問題行為及舒緩家庭照顧壓力。

極重度智能障礙及自閉症的小傑，二十一歲無語言能力，認知與理解能力受限，家屬無法理解小傑的表達方式，母親常被其粗魯的動作抓傷手背、拉扯衣領；在家時小傑常興奮跳躍，到處塗抹口水，破壞物品及脫光衣褲，也曾將手伸入尿布抓捏排泄物，這些行為問題都需要一對一費心處理，長期的高壓相處讓家屬身心俱疲。

廣告 廣告

自小傑進入燕巢家園情緒行為支持專區，透過建立規律、結構化的生活作息，將原本雜亂的生理時鐘拉回正軌，以睡眠而言，運用重力背心與重力被，有效安撫情緒並刺激本體覺，穩定入睡，並搭配精油擴香，讓緊繃的神經得以放鬆，更易進入深層睡眠；針對躁動、攻擊與自傷等標的行為，專區安排多項體適能、戶外活動及感覺調節課程，輔以懸吊系統、彈力大球、跑步機等器具，在增進體能的同時，有效降低小傑的觸覺防禦反應，提升動作協調性，給予良好的前庭刺激。此外也安排園藝治療，利用多感官刺激與柔和互動，提升小傑的情緒調節能力。最難處理的摔物與拉扯行為，老師導入替代動作（如拍手與擊掌），並以稱讚、摸頭進行社會性強化，重塑小傑的行為表達模式，並在問題行為發生時，強調後果本位介入，小傑必須自行收拾並將東西歸位。經過各項系統性的輔導及生活技能訓練，小傑的基本生理需求得到良好支持，行為問題也漸趨改善。

小傑的媽媽分享，經過專區訓練，小傑已可以自己吃飯不用協助，能明顯感受小傑的行為問題有逐漸改善，非常感謝工作人員，也謝謝家園密集與自身回饋交流，提供返家時家屬的照顧支持策略，讓小傑母親覺得自己有被接住、被支持、被陪伴，照顧的路上不再孤單。

高市社會局無障礙之家附設燕巢家園目前委託財團法人伊甸社會福利基金會經營管理，情緒行為支持專區服務對象為設籍高雄市，十八歲以上未滿六十四歲，領有自閉症、智能障礙、慢性精神疾病身障證明之身心障礙者，如有服務需求歡迎電洽燕巢家園○七-六一六二三五五分機一三二社工組。