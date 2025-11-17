燕巢月世界山區出現垃圾山 國民黨立院黨團：陳其邁又要演震怒戲碼？
高雄市燕巢區月世界山區，近日驚傳山坡地遭人丟棄大量垃圾，高雄市府環保局今（17）日接獲通報後，立刻派員前往稽查，經稽查人員破袋檢查後，發現是台南等地的垃圾，目前正追查是誰非法傾倒垃圾。中國國民黨立法院黨團書記長羅智強今（17）日指出，在民進黨陳其邁主政下，高雄市區及原縣區，出現一個高雄二個世界，市區一片歌舞昇平、太平景象，但縣區千瘡百孔、慘不忍睹。當燕巢垃圾山在哭時，不法傾倒廢棄物者正在笑！國民黨團要問問陳其邁市長，這次月世界又出現垃圾山，又要演出震怒戲碼，抓個替死鬼了事嗎？
表示，冰凍三尺非一日之寒，先有美濃、馬頭山、現有燕巢，都是環境被破壞殆盡，被民眾或在野黨舉發後才開始有人追查。其實突顯現在的高雄市政府，已是結構性崩壞，官商勾結嚴重，才會對美濃大峽谷、馬頭山垃圾視而不見，環保局、農業局稽查廢弛，燕巢月世界才會出現上噸的垃圾山，結果相關官員無人被問責，這才讓人心生恐懼，不寒而慄。
羅智強強調，當美濃、馬頭山、燕巢美景被垃圾堆得烏煙瘴氣，高市府官員不做事也没事。巿長只顧著搞宣傳、衝流量，没有掌聲的事不做，如此上行下效，請問高雄市政府的基層公務員，還有誰想認真做事，打擊不法，現在只要會搞宣傳就好了嗎？
國民黨立院黨團要問陳其邁，美濃出現濫挖的大峽谷只有奸商破壞山林，没有高官包庇？燕巢月世界垃圾山是一天就堆出來的嗎？没有官員包庇違法？你要不要查？還是只要再演一次震怒秀，風頭過了就算過關了？陳其邁市長必須給高雄市民一個完整的交代。
