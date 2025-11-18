燕巢月世界非法垃圾山源自台南 高市府緊急清理、檢警追查傾倒者

（圖／高雄市府新聞局）





高雄市燕巢區月世界山區，近日驚傳山坡地遭人丟棄大量垃圾，高雄市府環保局昨（17）日接獲通報後，立刻派員前往稽查，經稽查人員破袋檢查後，發現是台南等地的垃圾，目前正追查是誰非法傾倒垃圾。高市環保局今（18）日表示，目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋頭地檢署指揮，檢警正積極偵辦中。

高市環保局表示，該局昨（17）日清除月世界山坡地垃圾，經破袋檢查發現包含台南等地區今年10月下旬產生之垃圾，研判為今年11月上旬遭人棄置。昨日立即調派各式車輛到場清除，漏夜完成坡面主要垃圾清理，今日將再加派人力機具，中午前完成環境復原。

環保局表示，影像相關資料已向鄰近民宅調閱，並由警察局協助偵辦，目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。

環保局強調，本案於今（18）日中午前完成現場清理，後續將持續配合檢警追查不法來源，並向行爲人求償代履行費用，以捍衛環境正義。

