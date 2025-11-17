燕巢月世界驚現垃圾山 陳美雅轟市府怠惰失職

月世界近期爆發大量垃圾傾倒事件，市府相關單位在巡查、預警與阻嚇上全面失守。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳美雅十七日對月世界周遭垃圾堆積如山，表達強烈憤怒，直言市府管理鬆散、稽查失能，「月世界是大高雄珍貴的自然資產，不是垃圾掩埋場！」

陳美雅指出，月世界屬全台少見的惡地地形，長年吸引遊客，更是高雄市重要的自然地景。然而，近期卻爆發大量垃圾傾倒事件，顯示市府相關單位在巡查、預警與阻嚇上全面失守。

她質疑：「被堆置了這麼大量的垃圾，不可能一夕之間憑空出現，難道市府從未發現？還是睜一隻眼閉一隻眼？」

陳美雅表示，廢棄物長期堆置，不僅破壞景觀，也可能造成土壤酸化、雨水沖蝕加劇、甚至危及生態系統，後果恐怕比市府想像的更嚴重。「一旦自然地貌被破壞，是無法復原的，這就是公權力怠惰造成的二次傷害。」

她強烈要求市府立即提出四項作為：全面清查月世界周遭所有疑似傾倒點，公開地點、面積與廢棄物種類。立即移除所有非法傾倒之垃圾，並追查來源，開罰到最高額度。建立長期監測機制，包括衛星航照、無人機巡查。對外說明為何無法及早發現，相關局處應負起行政責任。

陳美雅痛批，從美濃大峽谷到本次月世界垃圾山事件，應足以讓市府深刻反省，但至今仍看不到有效改善。「大自然的傷痕是看得到的，但行政怠惰卻被藏得最深。」她呼籲市府停止粉飾太平，公開資訊、加強稽查，並拿出強而有力的作為，不要等景觀被破壞殆盡才後悔！