燕巢月世界驚見「垃圾山」 柯志恩譴責業者非法傾倒

國民黨立委柯志恩十七日表示，美麗月世界驚見「垃圾山」，譴責不肖業者非法傾倒垃圾。

柯志恩指出，高雄燕巢知名的月世界，本來是全台特別的景觀之一，也是小時候學生最愛的遠足景點，沒想到如今竟有不肖人士，到這惡意傾倒數十噸垃圾，把月世界變成臭氣熏天、蒼蠅滿飛的垃圾山。

柯志恩提到，更誇張的是，從二○二三年的Google Map地景，這裡還是正常的草地，沒想到兩年內就變「垃圾山」，雖然環保局同仁已到現場處理清運，但據了解，早在上週就已有民眾通報，但環保局約林務局會勘，因林務局時間無法配合改約本周，由於地處山區沒有監視器，找不到亂倒垃圾的不法業者，結果又要全民買單。

柯志恩認為，高雄幅員廣闊，以單一局處人力，要杜絕不肖人士惡意傾倒垃圾，確實不易，只是如果能有更積極的巡視，或許能夠更早發現，未來如何杜絕，是我們必須嚴肅研究和正視的課題。

柯志恩希望點亮城市的光芒也能照進原縣區每一角落， 讓好山好水成為高雄的驕傲。