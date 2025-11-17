燕巢月世界 赫見垃圾山

燕巢月世界驚見五層樓高、數十噸的「垃圾山」。 （高雄市議員許采蓁提供）

記者王正平、吳文欽、林怡孜∕綜合報導

高雄市繼美濃大峽谷、大樹光電海，以及旗山、大寮廢爐渣與馬頭山廢棄物後，現在又多了燕巢「垃圾山」；燕巢區月世界變身「臭世界」，周邊山坡地遭傾倒大量廢棄物，不僅惡臭四散，更嚴重破壞當地特殊地景。

由於部分廢棄物疑來自台南市，高雄市環保局報請橋頭地檢署偵辦；台南市環保局接獲通報後也展開追查，一旦確認為台南市業者，將開罰撤照。

高雄市議員許采蓁說，民眾行經燕巢麒麟巷山坡地，忽然聞到一陣強烈臭味，跟著氣味發現邊坡護欄下方被傾倒總量高達數十噸、高達五層樓的垃圾，明顯不是只放置一兩天，長期暴露又遇雨，許多垃圾看起來已腐爛多時，無論市府是否知情，監督不力都是失職。

廣告 廣告

議員邱于軒則說，繼美濃大峽谷、大樹光電海，旗山、大寮廢爐渣與馬頭山廢棄物，現在又多了月世界垃圾堆，高雄真的可「歌」可「泣」。

國民黨立委柯志恩指出，從二０二三年的Google Map地景，當地還是正常的草地，沒想到兩年內就變「垃圾山」，由於地處山區沒有監視器，若找不到亂倒垃圾的不法業者，可能又要全民買單。民進黨立委邱議瑩表示，違法濫倒的人應受法律嚴正制裁，她會提案修法，加重罰金、罰則。

高雄市環保局十七日已調派十三部車輛清理，經破袋檢查發現為來自台南市等地區的垃圾，立即報請橋檢檢察官指揮，並由高雄市警局協助偵辦，目前已掌握相關清除業，檢警積極偵辦中。

台南市環保局表示，接獲通報後已啟動溯源追查，並將進一步調閱路口監視器影像，搭配科技工具分析行車路線與廢棄物產源，以釐清責任歸屬。環保局強調，一旦確認為台南市清除業者涉及非法棄置，將依《廢棄物清理法》移送並撤銷其清除許可證，絕不寬貸。