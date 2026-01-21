燕巢番石榴、蜜棗品質評鑑出爐 芭棗雙王領軍搶攻年節送禮市場

為提升在地農產品品質並展現燕巢農業實力，燕巢區農會21日在農會多功能集貨中心舉辦「番石榴及蜜棗品質評鑑競賽」，吸引番石榴與蜜棗各40組優秀農友參賽，參賽者多為長期深耕栽培管理、具豐富實務經驗的在地農業職人，充分展現燕巢果品的整體實力。經過專業評審團嚴謹評選，番石榴組由謝萬生奪冠，蜜棗組則由林憲昌脫穎而出，分別榮登「芭樂王」與「棗王」，成為今年燕巢果品的品質指標。

↑圖說：番石榴及蜜棗品質評鑑競賽現場評鑑情形。（圖片來源：高雄市農業局提供）

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，燕巢番石榴與蜜棗以香脆多汁、風味甜美著稱，且營養價值高，年節將近，正是送禮與自用的最佳時機，期盼民眾以實際行動支持在地農業，傳遞「棗到幸福、芭健康送給你」的祝福心意。

燕巢區擁有獨特的泥火山青灰岩土質，富含多種微量元素，搭配農民成熟精湛的栽培技術，使得當地水果品質表現亮眼。番石榴、蜜棗與西施柚並列為「燕巢三寶」，其中番石榴種植面積達1,153公頃，年產值約11.5億元，居高雄市之冠，果實平均甜度可達12度以上，口感清脆香甜，同時富含維生素C、熱量低、纖維高，深受重視健康飲食的消費者青睞。

↑圖說：高雄市政府農業局長姚志旺（右）與蜜棗冠軍林憲昌農友（左）。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市也是全台最大的蜜棗產地，其中以燕巢區種植面積最多，達282公頃，年產值約4.2億元，產季自每年11月至翌年4月。燕巢蜜棗果形圓潤、皮薄肉脆、清甜多汁，富含膳食纖維及多種礦物質，有「台灣青蘋果」的美譽。多年來，燕巢棗農在全國蜜棗評鑑中屢創佳績，品質穩定度與市場口碑兼具。

本次評鑑依果品外觀、重量、糖度、口感及整體品質等多項指標進行綜合評分，選出冠軍、亞軍、季軍及優勝獎項，透過競賽機制促進農友彼此交流學習，持續精進栽培管理技術，進一步提升燕巢果品的整體品質與市場競爭力。

↑圖說：高雄市政府農業局長姚志旺（左）與芭樂棗冠軍謝萬生農友（右）。（圖片來源：高雄市農業局提供）

燕巢區農會表示，透過品質評鑑不僅有助於強化燕巢番石榴與蜜棗的品牌形象，也讓消費者在年節選購伴手禮時更具信心。配合年節需求，農會精選優質蜜棗推出3公斤裝精美禮盒，並全年供應番石榴禮盒，歡迎民眾洽詢燕巢區農會供銷部（07-6163341）選購在地優質農產。

