燕巢番石榴、蜜棗品質評鑑 芭棗王領軍迎戰年節送禮市場

為提升在地特色農產品品質，展現燕巢農業實力，燕巢區農會於今（廿一）日在燕巢區農會多功能集貨中心辦理「番石榴及蜜棗品質評鑑競賽」，吸引番石榴及蜜棗各四十組優秀農友參賽，參賽農民皆為長期深耕栽培管理、具豐富實務經驗的在地職人，充分展現燕巢果品的整體實力；經過激烈競爭，芭樂組由謝萬生奪冠、蜜棗組則由林憲昌稱王。(見圖)

燕巢區農會總幹事吳俊昌指出，燕巢蜜棗芭樂香脆可口，營養豐富，年節將近，歡迎大家多多選購，傳遞「棗到幸福、芭健康送給你」的祝福意涵。

廣告 廣告

高雄市燕巢區擁有特殊的泥火山青灰岩土質，加上農民栽培技術精良，種植出的水果質優味美，其中番石榴、蜜棗、西施柚號稱「燕巢三寶」，是燕巢區重要的熱帶水果；燕巢區番石榴種植面積一千一百五十三公頃，年產值高達十一.五億元，居全市之冠，因獨特的泥火山地質含有多種微量元素，使得當地種植出的番石榴果實滋味格外香甜脆口，平均甜度達十二度以上，加上番石榴本身具豐富天然抗氧化物維生素Ｃ，且熱量低、纖維高，想兼顧美食與健康的民眾可多多食用。

高雄市是全台最大蜜棗產地，其中以燕巢區種植面積最多（二百八十二公頃），年產值達四.二億元，每年產季為十一月至隔年四月，蜜棗果實圓潤可愛，皮薄果肉清甜，口感脆而多汁，另含膳食纖維、鐵、鉀等營養，有「台灣青蘋果」的美譽；蜜棗在燕巢區不僅種植數量多，品質也相當優越，十幾年來，燕巢區的棗農多為全國蜜棗評鑑的常勝軍，深獲各界肯定。

這次評鑑由專業評審團依果品外觀、重量、糖度、口感及整體品質等多項指標進行嚴謹評分，確保評選過程公平、公正、具公信力；競賽結果分別選出冠軍一名、亞軍二名、季軍三名及優勝四名，透過競賽機制，不僅鼓勵農友持續精進栽培與管理技術，也促進彼此交流學習，共同提升燕巢區果品的品質與市場競爭力。

燕巢區農會表示，燕巢地區擁有獨特的泥火山地質條件，加上農民用心栽培，使番石榴及蜜棗風味甜脆、品質穩定，深受市場肯定；藉由辦理品質評鑑競賽，除能強化燕巢番石榴及蜜棗的品牌形象，也讓消費者在年節選購伴手禮時，能更安心選擇來自燕巢的優質農產品。

配合年節送禮所需，農會精挑品質優良之蜜棗包裝成精美禮盒(三公斤裝)上市，並全年供應番石榴禮盒，歡迎洽購，訂購專線○七-六一六三三四一燕巢區農會供銷部。