燕巢番石榴X蜜棗品質評鑑揭曉 果農實力大比拚 芭樂王、棗王出爐迎年節

▲由左至右︰燕巢區農會總幹事吳俊昌、芭樂組冠軍謝萬生、蜜棗組冠軍林憲昌、高雄市政府農業局長姚志旺合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接年節送禮旺季，高雄市燕巢區農會今（21）日在燕巢區農會多功能集貨中心舉辦「115年度番石榴及蜜棗品質評鑑競賽」，集結番石榴與蜜棗各40組在地優秀農友同場競逐。參賽農民皆為長期深耕燕巢、具備豐富栽培管理經驗的果樹職人，透過公開、嚴謹的評鑑制度，全面展現燕巢果品在品質、風味與穩定度上的整體實力，也為年節市場把關最佳送禮選擇。

▲姚志旺局長致詞

本次評鑑由專業評審團依果品外觀、重量、糖度、口感及整體品質等多項指標進行綜合評分，過程嚴謹、公平且具高度公信力。經過激烈競爭，評選結果正式出爐，番石榴組由農友謝萬生勇奪冠軍，亞軍為李隆德、粘雅雯，季軍則由李彩琳、張舜傑及陳秋樺獲得，另有賴昱揚、蔣明泰、蕭柏舜與黃美娟榮獲優勝；蜜棗組方面，冠軍由林憲昌奪下，亞軍為葉鄭谷芬、葉千郡，季軍為鄭育洵、林茂生及陳文昌，優勝則為葉家權、莊典樺、施陳秀鸞與鄭舜聰。得獎名單充分展現燕巢果農在栽培技術與品質管理上的深厚實力。

廣告 廣告

▲品質評鑑競賽現場

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，燕巢地區因擁有獨特的泥火山青灰岩土質，富含多種微量元素，加上農民用心管理與精進技術，所生產的番石榴與蜜棗皆具香甜脆口、品質穩定的特色。尤其年節將近，燕巢蜜棗與番石榴不僅外型討喜、口感佳，更富含營養，是送禮自用兩相宜的健康水果，歡迎民眾多多選購，傳遞「棗到幸福、芭健康送給你」的祝福心意。

燕巢區番石榴、蜜棗與西施柚並稱「燕巢三寶」，是地方重要的農業招牌。其中番石榴種植面積達1,153公頃，年產值約11.5億元，居高雄市之冠，果實平均甜度可達12度以上，且富含維生素C、熱量低、纖維高；蜜棗則為高雄市最大產區，燕巢種植面積達282公頃，年產值約4.2億元，果實皮薄肉脆、清甜多汁，素有「台灣青蘋果」美譽，多年來屢獲全國評鑑肯定。

燕巢區農會指出，透過品質評鑑競賽，不僅能鼓勵農友持續精進栽培與管理技術，也有助於強化燕巢番石榴與蜜棗的品牌形象。配合年節送禮需求，農會精選優質蜜棗推出3公斤裝精美禮盒，並全年供應番石榴禮盒，讓消費者能安心選購、品嚐來自燕巢的高品質果品。（圖╱高市府農業局提供）