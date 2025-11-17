燕巢驚見垃圾山 高市長選將交鋒

高雄市燕巢區金山里山坡地遭堆置約20噸垃圾山，17日環保局派員前往，現場飄散惡臭、果蠅亂飛，環保局人員噴灑藥劑清消。（紀爰攝）

高雄市再傳傾倒廢棄物案！燕巢區金山里山坡地遭堆置約20噸垃圾山，環保局17日上午派員前往稽查，現場飄散惡臭、果蠅亂飛，嚴重影響環境，經破袋檢視發現為台南等地區家用垃圾，已報請橋頭地檢署偵辦。國民黨團昨痛批，又是綠委邱議瑩選區出事，呼籲盡速追查元凶；邱反嗆藍營用影射方式政治操作，支持市府從重處罰；綠委賴瑞隆也喊話修法重罰。

該垃圾山位處燕巢區靠近泥火山、月世界等景點的偏僻山坡地，金山里長林順輔說，11月初就有居民反映，凌晨2點多聽見大型車轟隆隆開上山，被吵得無法入眠，原以為是夜間載運工地材料，不料竟是濫倒臭氣沖天的垃圾山，偷倒手法拙劣、侵害地方環境，要求市府嚴辦。

環保局指出，該地為林保署國有地，昨上午共調派燕巢等7個清潔隊13輛車支援，但清潔隊吊臂不夠長，必須出動更大型的怪手，清運成本也隨之增加，目前已清除約8噸，預計至少需2天以上才能清完，檢警也在追查可疑對象，屆時將向濫倒者索取清運費。

國民黨高市黨部發言人張永杰痛批，高雄又出現垃圾山，所在地位於燕巢，與美濃大峽谷、大樹光電海、旗山馬頭山等處，剛好都是邱議瑩選區，暗批邱置身事外。

藍委柯志恩則說，高雄幅員廣闊，以單一局處人力要杜絕惡意傾倒垃圾確實困難，若能更積極巡視，或許能提早發現問題。

邱議瑩則反嗆柯志恩等人用影射方式政治操作，自己選區有許多人煙稀少的偏遠地區，她將提案修正《廢棄物清理法》加重處罰，「你敢偷倒賺黑心錢，我就會罰到你傾家蕩產！」

同黨立委賴瑞隆也強調，修法將強化對重大非法傾倒的處罰力度，同時明定執法機關有權沒入犯罪工具，徹底切斷犯案能力。