燕巢、田寮垃圾山案 再押2人

高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家戶垃圾惡意棄置事件，橋頭地檢署指揮專案小組搜索台南、高雄3家清運公司，並查出岡山區碧紅里長李有財及其子李子森、清運車司機施山正等9人涉嫌重大，檢察官複訊後，認李有財父子、施山正等3人涉犯《廢棄物清理法》等，向法院聲請羈押禁見，李子森、施山正裁准羈押，李有財漏夜開羈押庭。

據了解，李有財父子在高雄岡山區經營侑鴻環保公司，並租用燕巢區一處鐵皮屋作為棄置垃圾的轉運站，他們先讓台南環保業者黃男、鄭男丟棄台南家戶垃圾後，再請清運車司機施山正於凌晨將垃圾載往高雄燕巢、田寮區山坡地丟棄，並由共犯蘇邦誠開賓士車護航，並在濫倒現場把風。

橋檢檢察官陳竹君、嚴維德指揮專案小組，於19、20日至台南、高雄搜索貿毅、勗瑞、侑鴻環保清運公司及岡山區圓鑫茶行等處，並拘提李有財、李子森、施山正及清運公司業者等9人到案，並查扣重型貨車、環保車等車輛。

經檢察官訊問後，認被告李有財父子、蘇邦誠、施山正涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》嫌疑重大，向法院聲押禁見，李子森、施山正裁准羈押，李有財漏夜開羈押庭。

而蘇邦誠已於19日遭收押。另勗瑞環保公司業者鄭男交保60萬元、貿毅環保公司業者黃男交保100萬元，清運車司機林男、沈男、馮男各交保20萬元。

據了解，李有財在地深耕16年，地方對他的評價是口才流利、身段柔軟，連任4屆里長後，違紀參選議員遭國民黨開除黨籍。諷刺的是，李參選議員的口號是「改變！換新！服務卡認真」，但誰也沒想到，他竟會幹起汙染土地的不法勾當。