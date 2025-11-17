《燕雲十六聲》上市首日破200萬玩家。圖／翻攝自《燕雲十六聲》官網

由網易遊戲與 EverStone Studio 推出的開放世界武俠 RPG《燕雲十六聲》，於 11 月 15 日正式上市後表現亮眼。官方宣布首日即累計超過 200 萬名玩家湧入，據 SteamDB 統計，24 小時內最高同時上線人數達 19.3 萬人，站上人氣遊戲前十榜單。其中，遊戲導入的大型語言模型（LLM）AI NPC 對話系統，因其高度自由性，迅速在歐美社群引發熱議，成為焦點。

《燕雲十六聲》以五代十國到北宋初年的動盪年代為舞臺。玩家將化身年輕俠客，在戰亂與權謀並存的時代中，見證王朝易代的歷史篇章。遊戲世界由 20 餘個風格鮮明的區域組成，官方強調本作並非架空世界，而是追求寫實美術、真實文化與細膩考據的「開放歷史」。

遊戲最受矚目的特色之一，是登場的上萬名 NPC 均擁有獨立行動邏輯、日常作息與個別劇情線，會因玩家的行為或選項產生不同反應。此外，城市建築均可自由進出，提供無縫的開放世界探索體驗，並藏有大量謎題與秘地。遊戲支援單人遊歷、最多 4 名夥伴協力，亦提供 PVP 決鬥模式。營運團隊並表示，本作排除「Pay to Win」要素，角色成長全靠玩家技術與努力。

此次引爆話題的 AI NPC 對話系統，雖早先已用於網易旗下《逆水寒》，但《燕雲十六聲》在歐美獲得更高關注。此系統的設計初衷，是讓玩家能透過自由輸入文字或語音，和角色互動以獲得線索或觸發任務。

然而，這個高自由度的系統，很快就被玩家以各種意想不到的方式進行互動。有玩家分享：「我讓他（NPC）以為我的角色懷了他的孩子，然後我要求撫養費，接著我告訴他我們的孩子過世了。…我下一步是告訴他，他只是一個電玩遊戲裡的角色。」另有玩家表示，當嘗試告訴 NPC 他只是 AI 時，對方竟回應了「關於當我『心甘情願的奴隸』的奇怪評論」，讓情節瞬間升溫。

《燕雲十六聲》採用AI NPC對話系統，吸引歐美玩家惡搞。圖／翻攝自reddit

亦有玩家挑戰 NPC 的邏輯迴圈，最終成功說服嗜酒的 NPC 戒酒，並成為摯友。從目前反應來看，許多玩家對此系統非常滿意，認為不再受限於固定對話選項，提供了更沉浸的角色扮演體驗。玩家可依照角色設定與 NPC 互動，發展出朋友甚至敵對關係，社群上也開始出現針對不同 NPC 的「對話攻略」，甚至利用 AI 對話漏洞扭曲現實，快速提升好感度。



