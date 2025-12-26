《燕雲十六聲》玩家包下影廳！播〈神仙不渡〉、挑戰妖女千夜 掀網友熱議

（記者張芸瑄／綜合報導）近日在臉書《燕雲十六聲》玩家社團出現一則「包影廳邀同好」的貼文，引起遊戲圈廣泛討論。貼文內容指出，有玩家將於 1 月 23 日 在 台北大巨蛋秀泰影城 包下一整個影廳，邀請《燕雲十六聲》玩家進場，內容包含在影廳播放主線劇情〈神仙不渡〉，並開放現場挑戰遊戲內 Speed Run 關卡「妖女千夜」。貼文並提到活動「不售票、不收費入場」，報名者可優先入場。

據了解，《燕雲十六聲》（Where Winds Meet）是由中國網易旗下 Everstone Studio 開發的開放世界武俠 RPG，故事背景設定在五代十國亂世，以高自由度戰鬥、角色養成與劇情演出為特色。遊戲中「少東家」常被玩家用來指稱自身角色或社群身分，而部分主線劇情片段因情感張力強，在玩家圈長期具有討論度；其中第一章〈神仙不渡〉也被不少玩家視為印象深刻的章節之一。

圖／玩家將於 1 月 23 日 在 台北大巨蛋秀泰影城 包下一整個影廳，邀請《燕雲十六聲》玩家進場。（翻攝 臉書社團）

此次包場活動主辦方在貼文中稱同樣是遊戲玩家，並表示希望以影廳大螢幕重現劇情，讓玩家能「重溫」相關橋段。除觀影環節外，貼文亦提到現場將設有 Speed Run 挑戰賽、Coser 合照互動，也歡迎 Cosplayer 到場交流。

由於活動以「玩家自發」為主軸，貼文曝光後迅速引來多種聲音。支持者認為這類線下聚會形式少見，尤其將遊戲內容搬到電影院場景，具備強烈話題性；也有網友對「影廳內挑戰 Boss」的安排感到新鮮，表示想實際參與。

目前相關貼文仍在社群平台被持續轉傳，不少玩家在留言區以「少東家集合」等用語互動，甚至有人貼出自身角色養成與外觀作為呼應。這場以社群自發形式曝光的包場聚會，也成為近期《燕雲十六聲》玩家圈的討論焦點之一。

