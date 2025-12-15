《燕雲十六聲》登陸Steam、PS5滿月 全球吸引逾1500萬玩家入坑

（記者石耀宇／綜合報導）《燕雲十六聲》自11月15日正式登陸Steam與PS5平台後聲勢持續看漲，官方今（15）日透過社群宣布，國際服上線滿1個月，全球累計玩家數已突破1500萬人次，展現武俠題材在全球市場的吸引力。

圖／《燕雲十六聲》。（翻攝官網）

據統計，《燕雲十六聲》首日即吸引超過200萬名玩家湧入，線上同時在線人數高峰突破25萬，短時間內累積超過8.4萬則玩家評價，好評率約88%，長踞Steam全球熱銷榜前段班，並拿下PlayStation平台「2025年11月最佳新遊」肯定。

《燕雲十六聲》屬於免費遊玩、內含付費機制的武俠開放世界動作角色扮演遊戲，故事背景設定在五代十國至北宋初期的亂世。玩家在無縫大地圖中自由探索山川河谷、城鎮聚落與地宮遺跡，並可偷師太極、點穴、獅吼功、蛤蟆功等多門武學，組合出個人戰鬥風格。

圖／《燕雲十六聲》讓玩家在大地圖中自由探索山川河谷。（翻攝官網）

官方強調，本作希望將「中式武俠」與開放世界設計深度結合，一方面透過高自由度探索、單人與多人線上內容，塑造開放江湖；另一方面在場景與任務中融入百工技藝、建築營造、民俗遊藝、醫療與占卜等元素，試圖讓玩家在遊戲過程中接觸更多中國歷史與文化細節。

為吸引海外玩家，《燕雲十六聲》同步提供多語系介面與中英雙語語音，部分版本並支援跨平台連線，搭配國際宣傳與直播主帶動，讓這款以傳統武俠為核心的作品在歐美、日韓等市場也成功打開知名度。開發團隊表示，接下來將持續透過大型更新與活動維持熱度，並針對玩家回饋調整平衡與優化體驗，期盼將這股「東方武俠風」推向更廣泛的全球玩家社群。

