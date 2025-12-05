燕麥奶咖啡竟成血糖殺手！台灣女星每天喝4年險變糖尿病

現年50歲的台灣演員唐玲，2019年確診胃癌第四期後成功抗癌，邁入第6年康復期。她在癌後一直奉行健康飲食，謹慎管理身體狀況。然而，最近一次體檢報告顯示，她被診斷為糖尿病前期，血糖值一度飆破200mg/dL，這項結果令她大感意外。

經過仔細檢視飲食習慣後，唐玲發現問題根源竟是她連續4年、每日早晨空腹飲用的燕麥奶咖啡。她原本認為這是健康選擇，因為口感香濃且方便，卻未料到會成為健康地雷。發現問題後，她立即調整飲食，改為飲用無糖黑咖啡配雞蛋，並在餐前餐後監測血糖，血糖值逐漸恢復穩定。她也決定報考健康管理師，更深入了解營養知識。

廣告 廣告

台灣婦產科醫生邱筱宸解釋，燕麥奶的熱量主要來自碳水化合物，液體形態使其吸收速度快，升糖指數相對較高。即使許多產品標示「無加糖」，但製程中常透過酵素水解，將澱粉轉換為麥芽糖，因此燕麥奶本身就帶有自然甜味。部分產品為提升口感，還會額外添加植物油。她建議糖尿病患者應將燕麥奶視為澱粉來源，而非普通飲料。

營養師蔡宜方列出5種常見的偽健康食物。首先是早餐穀物脆片，由精製穀物製成，常添加糖粒增加風味，含糖量容易超標。其次是能量棒，為快速補充能量而設計，含有大量醣類，部分產品更額外添加糖分。第三是梳打餅乾，由精製麵粉加入鹽、油、糖製成，鈉含量高且熱量不低。第四是燕麥奶，主成分是醣類而非蛋白質，不能取代牛奶。最後是全麥麵包，同樣由精製麵粉混合牛油製成，兩片全麥麵包熱量可達264卡路里。

邱筱宸醫生補充，燕麥奶並非毫無優點，其含有的水溶性膳食纖維β-葡聚糖，每日攝取約3公克有助降低膽固醇。該成分在腸道發酵後產生的短鏈脂肪酸，對維護腸道菌相和提高免疫系統有益。建議將燕麥奶的熱量與碳水化合物計入當餐主食份量，適當減少米飯或麵食攝取。

除了上述飲品外，網友熱議的助順暢飲品還包括咖啡、牛奶、豆漿、綠茶和優酪乳。咖啡因能刺激腸道蠕動，許多人飲用後幾分鐘就產生便意。有網友分享「原味優酪乳加黑咖啡」的組合，稱不到一小時就有效果。牛奶中的乳糖有助促進腸道蠕動，但醫師提醒，若喝鮮奶後立即腹瀉，可能是乳糖不耐症。豆漿富含膳食纖維，綠茶含茶多酚，優酪乳含益生菌，皆有助維持腸道健康。

更多品觀點報導

小吃麵店「雙重碳水炸彈」曝光！營養師：血糖狂飆

喝咖啡還想睡？「2大黃金時段」喝出最佳提神效果

