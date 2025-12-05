燕麥奶咖啡竟成血糖殺手！台灣女星每天喝4年險變糖尿病
現年50歲的台灣演員唐玲，2019年確診胃癌第四期後成功抗癌，邁入第6年康復期。她在癌後一直奉行健康飲食，謹慎管理身體狀況。然而，最近一次體檢報告顯示，她被診斷為糖尿病前期，血糖值一度飆破200mg/dL，這項結果令她大感意外。
經過仔細檢視飲食習慣後，唐玲發現問題根源竟是她連續4年、每日早晨空腹飲用的燕麥奶咖啡。她原本認為這是健康選擇，因為口感香濃且方便，卻未料到會成為健康地雷。發現問題後，她立即調整飲食，改為飲用無糖黑咖啡配雞蛋，並在餐前餐後監測血糖，血糖值逐漸恢復穩定。她也決定報考健康管理師，更深入了解營養知識。
台灣婦產科醫生邱筱宸解釋，燕麥奶的熱量主要來自碳水化合物，液體形態使其吸收速度快，升糖指數相對較高。即使許多產品標示「無加糖」，但製程中常透過酵素水解，將澱粉轉換為麥芽糖，因此燕麥奶本身就帶有自然甜味。部分產品為提升口感，還會額外添加植物油。她建議糖尿病患者應將燕麥奶視為澱粉來源，而非普通飲料。
營養師蔡宜方列出5種常見的偽健康食物。首先是早餐穀物脆片，由精製穀物製成，常添加糖粒增加風味，含糖量容易超標。其次是能量棒，為快速補充能量而設計，含有大量醣類，部分產品更額外添加糖分。第三是梳打餅乾，由精製麵粉加入鹽、油、糖製成，鈉含量高且熱量不低。第四是燕麥奶，主成分是醣類而非蛋白質，不能取代牛奶。最後是全麥麵包，同樣由精製麵粉混合牛油製成，兩片全麥麵包熱量可達264卡路里。
邱筱宸醫生補充，燕麥奶並非毫無優點，其含有的水溶性膳食纖維β-葡聚糖，每日攝取約3公克有助降低膽固醇。該成分在腸道發酵後產生的短鏈脂肪酸，對維護腸道菌相和提高免疫系統有益。建議將燕麥奶的熱量與碳水化合物計入當餐主食份量，適當減少米飯或麵食攝取。
除了上述飲品外，網友熱議的助順暢飲品還包括咖啡、牛奶、豆漿、綠茶和優酪乳。咖啡因能刺激腸道蠕動，許多人飲用後幾分鐘就產生便意。有網友分享「原味優酪乳加黑咖啡」的組合，稱不到一小時就有效果。牛奶中的乳糖有助促進腸道蠕動，但醫師提醒，若喝鮮奶後立即腹瀉，可能是乳糖不耐症。豆漿富含膳食纖維，綠茶含茶多酚，優酪乳含益生菌，皆有助維持腸道健康。
其他人也在看
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 41
B群不是想吃就吃！搞錯會讓身體「癌化」正確吃法時機快看懂
維生素B群中含有B1、B2、菸鹼素、泛酸、B6、生物素、葉酸及B12等多種營養素，既能維持新陳代謝、補充元氣，還可以促進皮膚與黏膜的健康，也因此很多人將維生素B...早安健康 ・ 21 小時前 ・ 2
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 3 小時前 ・ 1
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管
醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
不吃早餐更易胖！營養師揭「燃脂搭配」反而瘦更快 1飲料別狂喝
許多人在執行體重管理期間，時常不吃早餐，想說少吃一餐，可以減少熱量攝取，希望進而達到減重的目的，然而在2020年的一則研究報告中指出，分析多個不同研究模式，探討：不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，發現一致性的結果就是「不吃早餐」與「超重和肥胖」之間有著強烈的正相關，這表示「不吃早餐」很有可能讓你的減重計畫破功。推測可能的原因是因為少吃一餐，會引發對食物的渴望，進而造成在下一餐反而吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量的地雷食物，讓你越減越胖。 早餐吃得對 讓你代謝效率更加倍 營養師林俐岑指出，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確的方式是「早餐不僅要吃，還要吃得對！」空腹一整夜，隔天早餐若沒有吃，可能會因為低血糖而無法順利思考，也提不起勁。早餐若能夠攝取到優質營養素的話，可以幫助你開啟活力的一天。想要擁有好精神、好體態，早餐必備的營養素以及飲食原則： 1、減少精緻澱粉、精緻糖的攝取若你的早餐時常以麵包、饅頭、蛋糕、鬆餅、奶茶打發的話，高澱粉、高糖食物會讓你血糖快速飆升，造成昏昏欲睡，不僅沒有精神還容易變胖。大腦喜歡「緩慢釋放葡萄糖」的碳水化合物，持續供給大腦能量常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
一半台灣人都中！自律神經失調害失眠、疲憊 營養師點名「先戒這些」：咖啡也是雷
你也深受自律神經困擾嗎？「自律神經失調」是一個影響廣泛的症候群，並非單一疾病，而是指人體自主神經系統（ANS）功能失衡或受損的一種狀態。ANS負責調節身體不需意識控制的各種生理功能，例如心跳、血壓、呼吸、消化、體溫和排汗等，以維持身體內部環境的平衡（恆定性）。當交感神經（應對壓力、興奮）和副交感神經（休息、放鬆、修復）兩者失去平衡，就會導致全身多系統功能紊亂，產生各種不適的症狀。營養師林俐岑指出，雖然沒有一個官方的確診盛行率，但根據臨床經驗和學術推估，台灣民眾一生中經歷或正在被自律神經失調困擾的比例可能高達50%甚至更多。 自律神經失調的常見症狀？ 林俐岑說明，由於自律神經遍布全身各器官系統，因此症狀表現多樣且不具典型性，像是心悸、胸悶、血壓不穩定、腸躁症、消化不良、失眠、焦慮、憂鬱、易怒、緊張、疲勞、注意力不集中、記憶力衰退、頭痛、耳鳴、全身疲倦感、頻尿、肩頸痠痛、喉嚨有異物感等，患者經常在各專科檢查後找不到明確病因。推測自律神經失調的原因當中，有約70%與焦慮、憂鬱和生活壓力有關。 改善自律神經失調 穩定必備這些營養素 飲食調整是管理自律神經失調症狀的重要且非藥物策略之一。原則上著常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
日醫推薦「醫療級抗癌神湯」喝長壽湯品胰臟癌婦82歲活力滿滿
日本癌症治療權威醫師佐藤典宏表示，湯品營養豐富，能幫助保健腸道，提升營養吸收效果，還可以抗發炎、預防癌症，他運用10種常見食材，變化出68道長壽湯食譜，並開發出100個抗癌食療法，提供民眾參考。以下是健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
三高飲食清單一次看！營養師推高血糖者必吃「這5類」
生活中心／林依蓉報導許多三高患者雖然自認飲食已吃得很清淡，卻難以將血糖、血壓、血脂控制在理想範圍。對此，營養師楊斯涵近期在臉書發文，表示多數人的飲食其實都敗給了「隱形地雷」，控制三高並非一味地限制飲食，而是要針對不同病症採用合適的飲食方法，同時她也特別分享「三高精準吃法」，幫助需要精準飲食方案的民眾能真正「吃對重點」。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
「1醃製物」能減脂！研究：防糖尿病、脂肪肝、護腸道：要天天吃
現代人致力減脂、預防慢性病。一項研究發現，每天吃韓式泡菜，不僅能幫助減重，還能改善脂質代謝，是邁向健康體態的天然幫手。研究人員分析，這是因為泡菜富含乳酸菌與發酵代謝物，能夠調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群的作用。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 週前 ・ 發起對話
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保
浙江近日發生一起因「守孝習俗」而引發的罕見感染事件。一名60多歲男子陳叔，因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，...世界日報World Journal ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 2
正露丸可以殺死胃線蟲！能放心吃生魚片？關鍵成分曝光
日本老藥正露丸竟能殺死寄生蟲！一篇2025年《Parasitology》研究顯示，正露丸的主要成分「木餾油」具有抑制魚類寄生蟲「海獸胃線蟲」運動的作用，可望為安全吃生魚片提供解方。不過台灣專家表示，小健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3