燕麥粥太單調？專家教5招讓營養翻倍又美味
燕麥粥富含膳食纖維且脂肪含量低，能降膽固醇、保護心臟，但碳水化合物偏高、味道平淡，讓許多人難以持續食用。英國營養專家指出，透過添加蛋白質、水果與健康脂肪，就能讓燕麥粥營養均衡又美味，對心臟、腸道與大腦都有益處。
英國知名營養專家派瑞瓊斯（Amie Parry-Jones）表示，燕麥粥的碳水化合物含量偏高，其他營養成分相對較少，加入適當配料就能輕鬆讓營養升級。英國《每日郵報》整理多名營養師意見，提出5種讓燕麥粥更營養也更好吃的方法。
第一種方法是添加堅果或花生醬。營養師指出，早上空腹吃燕麥粥容易導致血糖飆升，之後很快就會感到飢餓。加入富含優質脂肪與膳食纖維的堅果，不僅能增添口感，還能降低中風與心臟病風險，也有助於減重。營養師建議最好添加多種堅果，或每天輪流添加不同種類，若選擇堅果醬則務必選擇不含額外添加鹽與糖的產品。營養師也建議食用加工程度較低的「鋼切燕麥」（steel-cut oats），讓熱量緩速釋放，盡量避免食用很快就會轉變為糖的即食燕麥。
第二種方法是加入冷凍莓果，營養師認為這是燕麥粥的絕配。莓果富含纖維、抗氧化劑與維生素，能改善認知功能、降低發炎與細胞損傷風險，促進腦力。冷凍莓果加入熱燕麥粥很快就能解凍，也能為相對難以攝取水果的早餐時段補足營養素。
第三種方法是添加奇亞籽。營養師表示，奇亞籽富含膳食纖維，2到3湯匙的膳食纖維將近10克，有助降低冠心病、第二型糖尿病、癌症、發炎與消化系統疾病的風險。奇亞籽不僅能增強飽足感，還能促進消化、為腸道益菌提供養分，也能幫助調節血糖。營養師建議，若想促進排便可把奇亞籽跟燕麥粥一起泡隔夜，讓它膨脹成凝膠狀；直接把乾燥的奇亞籽拌入燕麥粥一起吃，則可改善糞便稀軟的問題。
第四種方法是加入優格。營養師指出，蛋白質有助維持或延長飯後飽足感，也能為身體提供一整天所需能量。燕麥粥加入希臘優格是上選，茅屋乳酪（cottage cheese）的蛋白質含量比優格更高。研究證明，富含蛋白質的早餐有助減重，飽足感能降低食欲，藉此減少熱量攝取。優格富含鈣質、維生素B12、磷、鉀與鎂，對神經功能、骨骼堅韌度與血壓調節都有好處。
第五種方法是加入水果。營養師表示，許多人會在燕麥粥加入楓糖或蜂蜜，但加太多會抵銷燕麥粥原本的優點，導致糖分攝取過多。若需增添甜味，不妨適量加些香蕉或蘋果，可磨成泥或切小丁，既能增添甜味又能獲得水果的營養素。營養師也建議另一替代品是加入香料，例如半茶匙肉桂粉，能降血糖又增添風味。
延伸閱讀
東北季風境外污染物！ 南部空氣品質亮橘燈至週五改善
溪頭門票明年元旦起漲價 幅度最高達5成
影/僅撐5個月！「北台灣最大夜市」仁海宮夜市本周熄燈
其他人也在看
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 51 分鐘前 ・ 3
最省錢的關節保養在餐桌！「修復軟骨菜單」6大營養食物公開
不論是運動或日常生活，關節保養離不開關節軟骨。這層覆蓋在長骨末端的光滑、白色、具有彈性的組織，就像一層充滿水分的海綿，吸收了步行、跳躍等日常活動對骨骼產生的衝擊...早安健康 ・ 15 小時前 ・ 1
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎
若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今天中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 10
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心
根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發起對話
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
她天天深蹲卻練壞膝蓋！害慘關節的「現代運動病」3大熱門運動都上榜
「我每天都去健身房做深蹲，怎麼反而越練越痛？」32歲的Tina，是一位上班族兼健身愛好者。為了雕塑大腿與臀部線條，她每週重訓四天，每次至少90分鐘。起初效果顯著...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 157