燙傷 壓力襪一路穿到幼兒園 筆畫記錄成長時光

廷廷1歲時還在學走路，卻因為一場意外造成左腳嚴重燙傷，漫長的復健歷程，壓力襪一路穿到幼兒園，現在他用筆畫記錄成長的美好時光，鼓勵其他孩子勇敢迎向陽光。

廷廷：「養一些雞寶寶或鴨寶寶，我很喜歡雞啊 鴨啊，因為牠們好可愛。」

開心農場，畫出廷廷的夢想，渴望幸福田園生活。但10年前一場意外，1歲小廷廷左腿深二度燙傷。

廷廷的媽媽：「就是沒有想到說，我的小孩會燙傷，(母子)都哭吧，換藥的時候是他哭，有時候會癢到就是脫掉(紗布)，哇 你就真的是暈了，一直很希望他的疤痕，要越平越好，所以每次就顧很緊。」

廣告 廣告

走過學齡前，漫長的復健歷程，每一步都艱難。

廷廷的媽媽：「換藥對他來講也是折磨，每次要換藥的時候，紗布又黏到新長的皮膚，一扯如果流血 又重來，每次重來 我就會很擔心，因為聽說一次一次重來的話，會加深疤痕的厚度。」

廷廷：「終於脫掉壓力襪，腳可以重見陽光了，媽媽很辛苦，身體髮膚受之父母，以後我會更小心。」

畫出《我的開心農場》、《與家人露營去》，廷廷的微小幸福，感染身邊每個人。

廷廷：「這是我哥 這是我媽，這是我 這是我爸，喜歡和爸爸 媽媽 哥哥，一起去露營 笑得好開心，這是我最珍貴的時光，如果這些畫讓病人看到的話，我可以為他們加油打氣，我覺得很棒。」

帶著疤痕長大，卻像個小太陽，鼓勵小病友們，勇敢成為自己的光。

更多 大愛新聞 報導：

草屯環保先驅 守護大地35年

0107歷史今天 上人獲頒名譽文學博士

