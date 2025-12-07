營中激戰換借貸！他遭軍方撤職怨「被騙去」：外面1.5K一堆

郭姓下士不服申訴，但法院審理後仍認定軍方處分妥當，判決駁回。（示意圖／翻攝自pexels）

陸軍第三地區支援指揮部所屬湖口聯保廠一名郭姓下士，被指利用同單位女中士急需周轉之際，提出以發生性行為作為借款條件，甚至多次在營區浴室與對方發生關係。事件曝光後，軍方以「未遵守性別互動界線」重罰撤職並停用三年。郭姓下士不服申訴，但法院審理後仍認定軍方處分妥當，判決駁回。

根據判決書指出，2024年3月至5月間郭姓下士明知軍中嚴格禁止不當兩性交往，仍在得知女中士急需借錢時，趁對方困境提出以性行為交換借貸的要求。兩人其後多次於營區內、靠近辦公大樓四樓的沐浴間發生性關係，且透過通訊軟體討論「是否攜帶保險套」、「要在營內或外面解決」等。

郭員在法庭上辯稱雙方互有情感、並非脅迫，且女中士事後仍主動聯絡；他認為軍方調查草率、懲處過重。然而法官指出，本案核心並非是否涉及性侵，而是郭員明知營內不可發生性行為，卻仍反覆違紀，其行徑已構成嚴重破壞軍風紀。

法院審理中也認為，郭員於對話中提及「外面1500的一堆」等語，反映其價值觀偏差，且缺乏悔意。軍方在懲處會議上亦提到，郭員態度輕率、甚至將責任推給女中士，表示「是被她騙去的」。其直屬長官也證稱，郭員紀律鬆散、工作能力不足，相關情況並非首次出現。

依據《國軍人員違反性別分際懲罰基準參考表》，軍方最終認定郭員屬「重度違失」，作出撤職與停用三年的處分。郭員主張此處分過於嚴厲，與其他案例不成比例，但法院判定其違規情節重大、態度不佳，軍方並無違法裁量，遂駁回其請求，全案仍可上訴。



