營利事業注意！今年申請延後提示CFC財報12/31到期 錯過將喪失「這些權益」

財政部北區國稅局長李雅晶今（19）日表示，今年有向稅捐稽徵機關申請延期檢附CFC財務報表，並經核准者，務必記得在今年底12月31日前提示CFC財務報表，否則將喪失「損益按公允價值衡量之金融工具（FVPL）」之損益遞延至實現時才計入CFC當年度盈餘的權益。

官員舉例，例如台積電股價今年漲幅很大，如果適用CFC申報範圍的企業，有按期限提示CFC財報，就能享有遞延到出售實現獲利時再計入CFC當年度盈餘的權益；若因疏漏而忘記在期限內提示，將喪失這項權益。

其他權益還包括，經稽徵機關核定的CFC各期虧損，得於虧損發生年度之次年度起10年內，依序自該CFC當年度盈餘中扣除。

官員表示，按查核112年度CFC申報狀況為例，就有高達30%的企業因錯過最後提示CFC財務報表的期限，而喪失相關權益。

李雅晶說明，若營利事業向稽徵機關申請延期提供CFC財務報表或其他文據，延長期間最長不得超過6個月，但因半年期間很長，不少營利事業因時間久了就不慎遺忘，因此喪失權益十分可惜。

李雅晶表示，今年所得稅結算申報在6月30日屆滿，營利事業如果有申請延後提示CFC財報，也就是到今年12月31日到期，特此提醒營利事業保握最後提示期間。

為接軌國際反避稅趨勢及維護租稅公平，我國營利事業受控外國企業（CFC）制度自112年度施行，營利事業於辦理113年度所得稅結算申報時，如符合CFC適用範圍（含符合豁免規定者），應依規定格式揭露相關資訊及檢附經會計師查核簽證的CFC財務報表或其他文據，若未來依時限檢附CFC財報，應於所得稅結算申報期間屆滿前向稽徵機關申請延期提供，延長的期間最長不得逾6個月，並以1次為限。

