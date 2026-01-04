營區內2度性侵同袍害染梅毒 陸軍航特部士官被判7年重刑
〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍航空特戰指揮部「龍城部隊」王姓志願役士官，於2018年6月間及2023年6月間，2度對同部隊士官「阿草」以握有雙方性愛影片為要脅，違反對方意願進行肛交、口交，後因雙雙確診梅毒，阿草不忍了向部隊反映提告，經桃園憲兵隊調查送辦，桃園地院審理時，王男堅稱雙方是合意發生性行為，但法官審酌證據認為王男違反被害人意願二度性侵，各判處4年徒刑，合併應執行有期徒刑7年。
判決指出，王姓士官在2017年12月間時，就以持有與「阿草」的性影片威脅對方發生性關係；2018年4月又持續恐嚇稱「謝謝你下哨要給我X，你說不要就是要，而且你明明很喜歡被硬來」、「你其實可以好好配合，我會慢慢地讓你舒服，我會讓你不疼痛到高潮，然後求我X爆你」；同年6月21日下午，王男傳訊「晚上陪我運動」，當晚獲悉「阿草」在庫房整理裝備，假藉前往幫忙，整理到一半突然求歡，卻不顧對方拒絕而硬上，見對方想逃跑，藉著身材優勢從後面熊抱並拉扯回庫房，導致阿草撞到鋼製床架受傷，同時威脅「如果不願意的話，我會用更暴力的方式做」，從而性侵得逞，完事後因阿草受傷流血痛哭，事後傳訊息向阿草道歉稱「你一直不情願…我就...」、「明天不會不經你同意碰你」等。
2023年6月3日晚間，王男誆稱回營區時幫所有留守的人買飲料，趁著阿草到寢室內拿飲料時反鎖房門，威脅稱「現在不配合的話，會直接從後面」，接著捏住阿草鼻子強迫張口，口交性侵得逞。事後，阿草傳訊王男質問「那天為什麼要這樣對我，我明明跟你說我不願意，你還強迫我跟你發生關係」，王男回訊稱「對不起，我不是故意的，以後再也不會了，我保證。我很誠懇、很誠懇」等。
法官審理時，王男否認違反對方意願強制侵犯，直說雙方曾多次發生關係，一直以來的相處模式就是如此，且認為被控第二度性侵時，是因自己與阿草都確診梅毒，對方心情不好才會完事後質問他強迫發生關係。然而，阿草在法庭上指控王男曾拿出雙方性愛影片，以此威脅持續發生關係，如此自然會讓不該存在的紀錄消失等，且他提告的2次性侵，都曾清楚表達不願意，對方還是硬上。
法官審酌，刑法妨害性罪章就是保障性自主權，即「說不就是不！」、「她(或他)說願意才是願意！」、「沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意！」此案中，阿草明確表達不願意，王男二度違反其意願而強行性侵犯行為明確，卻毫無悔意飾詞狡辯，審結各判處4年徒刑，應執行7年徒刑。可上訴。
