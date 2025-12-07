營區浴室成淫窟！陸軍女中士急用錢 找同單位男下士性交易

記者楊忠翰／台北報導

陸軍郭姓下士以借錢為交換條件，多次與女中士發生性行為。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

陸軍湖口聯保廠郭姓下士，2024年3月間借錢給同單位女中士，卻以性行為作為交換條件，雙方還在營區浴室發生關係，事後遭到軍方撤職，並停止任用三年，郭員不服提起行政訴訟，但法官予以駁回，全案仍可上訴。

軍方調查，郭姓下士明知軍紀嚴禁不當兩性交往，卻與女中士多次在營區密會，還進一步發生性行為，雙方甚至互傳訊息討論細節，內容提及「帶保險套」、「在裡面還是外面旅館？」等字句；郭員行為未顧幹部身分及性別分際，明顯違反《軍風紀維護規定》第31點，而且屬於重大違失。

郭員應訊時辯稱，兩人是你情我願，事後女中士仍主動聯絡借款，並未顯現恐懼或受害情緒，其他違規案例僅以記過處分，對他卻是直接撤職，明顯違反比例原則。

法官指出，本案重點不在性侵部分，而是郭員明知營區內不得發生性行為，仍屢次違反軍紀規定，違規情節重大，加上郭員態度輕率，還在懲處會議中推諉責任，毫無悔意可言，因此軍方處分並未違法。

不僅如此，郭員與女中士發生性行為後，還提及「外面1500的一堆」等偏差言論，缺乏軍人應有的操守；郭員具備大學學歷，服役已有六年之久，理應熟知軍中規範，卻仍知法犯法，對部隊形象造成損害，認定撤職處分適當，遂駁回郭員之訴，全案仍可上訴。

