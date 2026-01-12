營區變賭場「爽玩拉霸」！2阿兵哥「遭憲兵抓包」下場慘了

社會中心／巫旻璇報導

台南兩名現役軍人在執行軍中任務期間未專注本務，反而趁機在營區內使用手機、電腦上網，連線至線上博弈平台進行儲值下注，妄想靠高賠率拉霸遊戲一夕致富。法院審理後，依陸海空軍刑法「在營區內賭博罪」，分別判處拘役40日、30日，皆得易科罰金。





營區變賭場「爽玩拉霸」！2阿兵哥「遭憲兵抓包」敗壞軍紀下場慘了

兩人仍具現役軍人身分，卻在台南營區內動起歪腦筋，透過不明人士提供的帳號密碼，登入網路博弈網站。示意圖非關本新聞事件。（圖／民視資料照）









判決書指出，2025年4月16日至18日期間，兩人仍具現役軍人身分，卻在台南營區內動起歪腦筋，透過不明人士提供的帳號密碼，登入網路博弈網站，以新台幣1比1的方式進行儲值，反覆投注一款主打高賠率的拉霸機遊戲。兩名士兵在營區內進行博弈的相關對話內容、金流紀錄以及網站畫面截圖，最終全被台南市憲兵隊掌握，成為關鍵證據。而該類拉霸遊戲主打圖案連線即可獲獎，強調獎金回饋高、刺激性強，吸引不少玩家。

台南地方法院審理時，兩人對犯行均坦承，法院認為，身為現役軍人，理應恪守軍紀、維護部隊形象，卻在營區內從事賭博行為，不僅助長投機歪風，也嚴重損害軍紀與部隊戰力，考量兩人均無前科，且賭博規模與動機有限，並衡酌其教育程度、職業與家庭經濟狀況後，依法量處拘役刑度，分別處拘役40天、30天，皆可易科罰金，案件仍可上訴。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

