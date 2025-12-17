營區資安爭議延燒 馬文君痛批國防部:小案不注意就讓人趁虛而入

國民黨立委馬文君17日在外交國防委員會質詢國防部長與國安局長時,針對國防部「去中心化」作戰指揮概念及營區資安管理提出嚴厲質疑。她強調,一旦責任被模糊化,最終可能把本應由國家承擔的風險轉嫁到基層官兵身上。

馬文君質詢時指出,國防部對外使用「去中心化」並搭配「不符合命令即可作戰」的說法時,層級被混用了。她質問國防部長,在共軍突然行動、強電磁干擾、通聯不穩的情況下,情資是否能及時完整送達第一線作戰單位?她強調:「我們想要釐清的是,戰爭判斷到底是哪一個層級、在怎樣的界限下做的。」

廣告 廣告

經過多次質詢後,國防部長確認「去中心化」是在「戰爭已經發生」的狀態下,基層才可自行判斷。馬文君強調:「戰爭啟動是國家層級的決策,對於後續追究責任、萬一有戰爭罪或其他罪行時是很重要的,不要把它推給基層官兵。這是由國家層級必須承擔的責任跟風險。」

針對近日引發爭議的營區資安問題,馬文君質疑國防部態度輕忽。她指出,軍方花大錢建立警戒系統、無人機監偵系統、嚴格設置軍網與民網區隔,就是為了保護資訊安全,「結果你因為一個小案就不注意,這個人就可以趁虛而入。」

當國防部長辯稱「會有人在旁邊監控、會做安全查核」時,馬文君反駁:「如果全程監控就可以,你剛剛提到的那些預算都不用花,只要旁邊有人看著就好!」她質問國安局長,如果有高手想要獲取情資,從軍網有沒有辦法?國安局長坦承「有辦法」。

馬文君痛批:「今天大家在乎的,並不是合約是否合法,而是軍方的管制本來就比較重要。你的錢越少,越容易讓人趁虛而入,因為你覺得不重要!」

更多品觀點報導

揭民進黨在野喊修法、執政8年不動 黃國昌：財劃法淪憲政災難

國防火藥採購引爭議 王鴻薇：恐成國安破口

