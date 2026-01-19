營午免費成雙北角力? 劉和然酸:不負責任

生活中心／綜合報導

台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費政策，持續發酵，民眾黨創黨主席柯文哲砲轟，是騙選票，就連六都唯一沒跟進的新北市，副市長劉和然也批評，如果為了選舉，第一時間說要實施免費營養午餐，那麼快承諾是不負責任的。劉和然的炮火，相當耐人尋味，顯然衝著新北市長選戰的競爭對手李四川而來！

民眾黨創黨主席柯文哲（1.18）：「營養午餐免費其實它基本上就是一個民粹的政治，你聽一聽說，好啦我也知道你在騙選票，因為羊毛出在羊身上。」前任台北市長柯文哲，不改大砲性格，砲轟現任台北市長蔣萬安，營養午餐免費政策，就是騙選票。台北市長蔣萬安：「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎。」

台北市長蔣萬安（圖／民視新聞）

台北市議員（國）秦慧珠：「這句話是非常尖酸刻薄不厚道，而且我覺得站在藍白同陣營的角度，柯文哲也不識大體，請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴賤隨便亂講話。」國民黨主席鄭麗文：「所以要透過巨大的社會福利政策，來維護這個社會的平等跟均富，所以它跟過去柯主席所說的那種買票式的政策，他的本身的社會意涵是不太一樣的。」國民黨主席鄭麗文、秦慧珠，都出面幫蔣萬安講話，不過，六都中唯一沒跟進的新北市，副市長劉和然上節目被問到這一題，酸到不行。

「免費營養午餐」六都僅新北沒跟進 雙北角力？劉和然：太快承諾不負責任

新北市副市長劉和然（圖／民視新聞）

新北市副市長劉和然：「如果這為了選舉沒有什麼好說的，第一時間就說做，那這是一個不負責任，那麼快的承諾是一種不負責任，不是能不能做是要如何做。」新北市議員（民）卓冠廷：「李四川未來一定是延續蔣萬安的政策，所以如果是李四川參選新北市長的時候，他一定也會喊要營養午餐的免費，那這樣子的狀況其實引發了同黨的劉和然的一個焦慮，也讓劉和然逮到機會重砲的回擊，其實也看得出來其實內部並沒有擺平，不然不會在這樣子的一個議題上面，同一個政黨卻有這麼大的一個歧義。」國民黨新北市長人選，遲遲未定，也讓免費營養午餐政策，意外引爆黨內角力。

